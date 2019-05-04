2019-05-04T07:56:34+03:00
Происшествия

Острова напротив Хабаровска тушили с воздуха

Спасатели с вертолетов Ми-8 поливали Дачный и Кабельный [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Острова напротив Хабаровска тушили с воздухаОстрова напротив Хабаровска тушили с воздухаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Диспетчеры в Хабаровском крае 3 мая днем начали получать звонки с сообщениями о пожаре на островах на левом берегу Амура. Позже выяснилось, что горят острова Дачный и Кабельный. Спасатели выдвинулись туда на лодках, но сильный ветер помешал приступить к тушению. Огнеборцы приняли решение тушить пламя с воздуха. К месту возгорания они вылетели на вертолете Ми-8.

Вместе с дачниками они проводили тушение кромки пожаров, окарауливание и ликвидацию мелких очагов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вместе с дачниками они проводили тушение кромки пожаров, окарауливание и ликвидацию мелких очаговФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На остров Кабельный были переброшены дополнительные силы пожарных с ранцевыми огнетушителями и спасателей. Вместе с дачниками они проводили тушение кромки пожаров, окарауливание и ликвидацию мелких очагов. Но, когда в одном месте огонь удавалось сбить, в другом ветер раздувал пламя, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели с вертолетов Ми-8 поливали Дачный и Кабельный Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели с вертолетов Ми-8 поливали Дачный и КабельныйФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Помимо травы горели и дачные деревянные постройки, часть из них заброшенные. В некоторых даже хранились газовые баллоны, что только осложняло пожарным работу. Сыграл огню на руку низкий уровень воды и неработающие колонки. Для тушения пламени приходилось использовать подручные средства

На остров Кабельный были переброшены дополнительные силы пожарных с ранцевыми огнетушителями и спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На остров Кабельный были переброшены дополнительные силы пожарных с ранцевыми огнетушителями и спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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- Экипажи двух вертолетов Ми-8 с помощью водосливных устройств 46 раз сбросили воду на огонь. Работали даже ночью. Всего было сброшено 138 тонн воды, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Дачников с детьми на катерах перевезли в безопасное место. В ночное время плавсредство осталось патрулировать береговую линию, на случай если решившие переночевать дачники передумают.

Дачников с детьми на катерах перевезли в безопасное место. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дачников с детьми на катерах перевезли в безопасное место.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным, в результате пожаров сгорело несколько десятков деревянных дачных строений. Люди о огня не пострадали. Утром 4 мая спасатели провели воздушную разведку над островами. Огня они не обнаружили.

Помимо травы горели и дачные деревянные постройки, часть из них заброшенные Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Помимо травы горели и дачные деревянные постройки, часть из них заброшенныеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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