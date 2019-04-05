По Хабаровску ночью проехались танки

В Хабаровске накануне прошла последняя в этом году ночная репетиция парады Победы 9 мая 2019 года. Началось действие около 21:00, а закончилось уже за полночь. Несмотря на поздний час зевак, желающих посмотреть, как военные готовятся ко Дню Победы было достаточно.

Прошла последняя в этом году ночная репетиция парады победы 9 мая 2019 годаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Началось все со стандартного построения, а потом юнармейцы, танкисты, курсанты военных училищ, военнослужащие восточного военного округа поочередно поприветствовали генерал-майора, после чего ровным шагом прошлись по улице Карла Маркса от памятника Ленину до улицы Гоголя. Следом за ними поехала военная техника.

Военные отрепетировали выход техникиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Многотонные машины, танки, снегоходы, квадроциклы. Военные отрепетировали выход техники. Они проехали по улице Пушкина до Амурского бульвара, где свернули налево и вернулись на площадь имени Ленина, чтобы повторить репетицию еще раз.