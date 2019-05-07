На Камчатке рядом с убитым медведем нашли тело рыбака

Трагедия случилась несколько дней назад в Усть-Большерецком районе. Там еще в конце апреля развернулся лагерь для охотников и рыбаков. База располагалась между реками Утка и Митога в трехстах метрах от берега моря. Четвертого мая к следователям поступила информация о том, что на 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского в том районе напал медведь.

Оперативно в ведомстве собрали следственную группу, которая направилась на место ЧП для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Им удалось узнать детали трагического события. Оказалось, что мужчина решил на время выйти из лагеря и отправиться на участок, где ловит связь, чтобы позвонить по телефону. Он расположен примерно в километре от базы, где остались его друзья. Рыбаки заволновались, когда их приятель не вернулся, и пошли его искать.

Итог поисковой операции был удручающим. Мужчины нашли тело камчатца с ранами головы и конечностей рядом с медведем, которого убил охотник. При этом труп мужчины был прикопан снегом и дерном с травой.

- Тело мужчины с места происшествия доставили для экспертизы и направили на судебно-медицинское исследование, - отмечает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что сейчас оперативники проводят доследственную проверку. Лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение, если для этого найдутся основания.