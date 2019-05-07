Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Хабаровске: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Краевая столица готовится к празднованию Дня Победы. Все репетиции Парада Победы уже закончились, впереди лишь основное шествие, на время которого движение всех видов транспорта будет приостановлено. Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Хабаровске начнется с 5:00. Ниже публикуем график и список дорог, где будут запрещены проезд и стоянка.

9 мая во время проведения военного парада и шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» с 05:00 до 07:00 часов и с 10:00 до 12:00 часов будет приостановлено движение всех видов транспорта по следующим улицам: Восточному шоссе - от Нововыборгской до Ленинградской; по Ленинградской - от Восточного шоссе до улицы Ленина; по улице Ленина - от Ленинградской до Пушкина; переулку Облачному - от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова; по улице Лейтенанта Орлова до улицы Ленина; по улице Пушкина - от улицы Ленина до Амурского бульвара; по улице Гоголя - от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару - от улицы Шеронова до Пушкина.

С 05:00 до 07:00 часов и с 10:00 до 12:00 часов будет приостановлено движение всех видов транспортаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Также с 07:30 до 12:30 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам: Муравьева-Амурского - от Комсомольской площади до улицы Гоголя; по улице Карла Маркса - от улицы Гоголя до Московской; по улице Пушкина - от улицы Ленина до Амурского бульвара; по улице Гоголя - от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару - от улицы Шеронова до улицы Пушкина; по Амурскому бульвару - от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева; по улице Дикопольцева - от Амурского бульвара до улицы Ленина.

Также с 07:30 до 12:30 часов будет ограничено движение всех видов транспортаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На период проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» с 09:00 до 12:30 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам: Льва Толстого - от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; по Гайдара - от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; по Тургенева - от улицы Муравьева-Амурского до улицы Ленина; по Ленина - от улицы Тургенева до Калинина.

На период проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» с 09:00 до 12:30 часов будет ограничено движение всех видов транспортаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Будет разрешено пересечение улицы Муравьева-Амурского на период ее закрытия по следующим улицам: Шеронова, Волочаевской, Дзержинского, Запарина, Фрунзе, Калинина, Истомина, Комсомольской.

Пересечь Муравьева-Амурского можно по следующим улицамФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Запрещена стоянка транспортных средств 9 мая с 05:00 до 13:00 часов: по Восточному шоссе - от улицы Нововыборгской до Ленинградской; на Ленинградской - от Восточного шоссе до улицы Ленина; на улице Дикопольцева - от Ленина до Амурского бульвара; на улице Ленина - от улицы Пушкина до Ленинградской; на улице Льва Толстого - от Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; на улице Гайдара - от Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена; по Уссурийскому бульвару - от улицы Шеронова до улицы Пушкина; по Амурскому бульвару - от улицы Пушкина до Дикопольцева; на улице Гоголя - от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; на улице Пушкина - от улицы Ленина до Амурского бульвара; на улице Тургенева - от Ленина до улицы Муравьева-Амурского; на улице Лейтенанта Орлова - от переулка Облачного до улицы Ленина; по переулку Облачному - от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854; на площади Славы (в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора).

В городе запрещена стоянка на указанных улицахФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На период проведения праздничного салюта с 19:00 до 23:30 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке арены «Ерофей»; на улице Павла Морозова - от улицы Флегонтова до Индустриальной; на Амурском бульваре – от центрального входа на стадион им.Ленина до улицы Калинина; на улице Серышева - от ворот стадиона им.Ленина до улицы Калинина; на Комсомольской площади и площади Славы; на улице Шевченко - от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко; на улице Тургенева - от улицы Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко; по переулку Дьяченко.

Во время салюта нельзя парковаться возле стадиона имени ЛенинаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Во время салюта нельзя парковаться возле арены "Ерофей"Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Будет временно приостановлено движение всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, с 19:00 до 23:30 часов по улицам: Муравьева-Амурского - от Комсомольской площади до Калинина; Тургенева - от улицы Ленина до переулка Дьяченко; по переулку Дьяченко и улице Шевченко - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко; Серышева - от ворот стадиона им.Ленина до улицы Калинина; по Амурскому бульвару - от центрального входа на стадион им. Ленина до улицы Калинина.