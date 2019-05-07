2019-05-07T15:08:25+03:00
Общество

Салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года: где посмотреть, когда начнется

Салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года прогремит сразу на двух площадках
Мария ИГНАТЬЕВА
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Салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года: где посмотреть, когда начнетсяСалют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года: где посмотреть, когда начнетсяФото: Правительство Хабаровского края
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Салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года будут запускать сразу с двух площадок. Начнется он, по традиции, после праздничного концерта. Можно сказать, что салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года станет завершением праздника.

Первые залпы произведут в 22:00. Причем сделают это одновременно на двух площадках: в районе краевой набережной и напротив арены «Ерофей».

- Личный состав внештатных салютных дивизионов, сформированных из лучших военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, одновременно произведут по 30 залпов холостыми выстрелами, - сообщили в краевом правительстве.

В Восточном военном округе отметили, что личный состав подразделения отрабатывал слаженность на специальном полигоне в пригороде Хабаровска. Расчетам необходимо стрелять абсолютно синхронно. Задача непростая, но выполнимая.

Планируется, что Салют на День Победы в Хабаровске 9 мая 2019 года будет состоять из 30 холостых залпов. Всего планируется задействовать 18 гаубиц Д-30, из них 12 произведут выстрелы на набережной Амура. Также запланировано использовать шесть салютных установок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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