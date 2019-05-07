«Мама, я живой»: у адвоката из Хабаровска, чудом выжившего на борту сгоревшего Суперджета, теперь два Дня Рождения

На часах уже давно за полночь. Оксану Викторовну из Комсомольска-на-Амуре (имя изменено – прим.ред.) разбудил поздний звонок. На экране высветилось имя сына. Ничего не понимая спросонья, женщина подняла трубку и услышала: «Мама, все в порядке, я живой!».

«ХОТЕЛ ПЕРЕСЕСТЬ В ХВОСТ»

Кирилл Бабаев - успешный хабаровский адвокат. В начале мая он улетел из краевого центра в Москву по работе. В Мурманске его ждала командировка, которая так и не состоялась. Причина – трагедия, о которой страна не замолкает уже несколько дней. Однако в день авиакатастрофы, в которой погибли 41 человек, ничего не предвещало беды. Пассажиры удивительно быстро прошли регистрацию, поэтому Суперджет в Мурманск вылетел раньше времени.

- У меня изначально был билет 11 С, он определился автоматически. Я хотел пересесть в хвост самолета, люблю летать в хвосте, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Кирилл Бабаев. - Я подумал, что если людей немного, то мне пойдут навстречу, и я смогу хоть немного поспать. Но сотрудник мне сказал, что рейс частично заполнен, и сесть там одному у меня не получится. В итоге я согласился на место в шестом ряду.

Так Кирилл сел у прохода по левой стороне. Тогда он не знал, что хвост самолета – смертельная ловушка. Большая часть погибших находилась именно там. Лишь благодаря чуду и случайному стечению обстоятельств хабаровчанин не был среди них.

СНАЧАЛА СКРИП, ПОТОМ ВИБРАЦИЯ, А ЗА НЕЙ МОЛНИЯ

Информации о том, что в самолет спустя некоторое время после взлета ударила молния было предостаточно. Однако мало, кто сообщал, что началось все не со стихийного явления. Кирилл четко помнит детали того трагичного дня. Наверняка его рассказ поможет следователям докопаться до истины и понять, что все-таки стало причиной жуткого пожара на воздушном судне.

- Мы набирали высоту и шли на взлет – все было как обычно. Неожиданно спустя примерно 15-20 минут после взлета я услышал скрип, какой-то непонятный. Я об этом уже сказал следственному комитету, - продолжает Кирилл. - За этим звуком по салону прошла какая-то вибрация. По крайней мере, она была ощутима на тех местах, которые были ближе к носу самолета. Лишь спустя минут пять была молния по правому борту. Видна была вспышка и слышен грохот, хлопок. Увидел я это в иллюминаторе в районе бизнес-класса, а не двигателя. По моим ощущениям, молния туда не попадала.

Прошло минут десять. В салоне появилась борт-проводница с коротким и тревожным сообщением: «По техническим причинам самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета». Кирилл вспоминает, что тогда он думал, только об одной проблеме, мол «е-мое, не долетел». Адвокат хотел приехать в командировку пораньше, а в итоге нужно будет садиться на другой самолет, а он прибудет в Мурманск только ночью.

Примечательно, что речь стюардессы никакой паники у пассажиров не вызвала. Все были уверены, что проблема небольшая и переживать по поводу некой технической неполадки уж точно не стоит.

«ОРАНЖЕВЫЙ ОГНЕННЫЙ СЛЕД»

Дальше пассажиров ждали тревожные сигналы, которые говорили о том, что посадка не будет мягкой и то, что нужно быть начеку. Кирилл признается, что поле условного удара молнии самолет уже прекратил набирать высоту. По ощущением он не поднимался, а поведение воздушного судна он характеризует как нетипичное. Вспоминает, что самолет наклонился направо, а пилот рывками пытался выровнять его.

- В тот момент я понял, что и посадка у нас будет нестандартная. Но я все-таки думал, что мы нормально сядем.Удивился, что мы летим слишком быстро для тех, кто собирается приземляться, - продолжает Кирилл. - И вот первый контакт с землей – меня подбрасывает. При втором касании я уже увидел оранжевый след слева – загорелся двигатель. Самолет начинает волочить боком по взлетной полосе. Я вижу, что за нами горящая дорожка из топлива. Боковым зрением заметил - горит не только левый двигатель, но уже и правый. Салон начинает затягивать дымом.

Женщина с ребенком, которые сидели за Кириллом, поползли к выходу. Стоять в салоне самолета во время приземления было просто невозможно.

«СДЕЛАЛ ШАГ – И БЫЛ УЖЕ НА ВЫХОДЕ»

Секунды и дым моментально заполнил все свободное пространство. Как следствие – люди не могли нормально дышать и видеть. Был даже мужчина, который сперва задержал дыхание, а уже на выходе сделал несколько глубоких вдохов - с ним уже потом работали врачи скорой помощи.

Сам Кирилл прокручивал в голове свой сценарий: вот сейчас откроют двери, он отстегнет ремень безопасности, возьмет сумку с документами и отправится к выходу, но на деле все получилось иначе. Он сделал несколько шагов, напрочь забыл о вещах, и его толпой понесло к выходу. С собой у Кирилла был только мобильный, который он держал в руках. К счастью, выбраться из огненно-дымового заточения адвокату все-таки удалось. Он сидел не так далеко от аварийной двери.

- Секунда, и вот мы уже на земле. Нам навстречу бежит сотрудник аэропорта и кричит, чтобы мы бежали отсюда, потому что самолет горит, и он может взорваться в любой момент, - говорит хабаровчанин. - Даже тогда у меня не было ни страха, ни паники. Скорее всего, приток адреналина сработал. Осознание пришло совсем позже.

В лица окружающих Кирилл не всматривался. Помнит, что обратил внимание на нескольких женщин, которые плакали, и на мужчин, старающихся сохранить спокойствие даже в такой ситуации. Держались.

«МАМ, Я ЖИВОЙ»

После того, как все выжившие пассажиры вышли из самолета, им еще около полутора часов пришлось стоять у автобуса и смотреть, как горит Суперджет, а в нем еще 40 человек. По какой именно причине их сразу не увезли – неизвестно.

Кирилл признается, что никто из сотрудников аэропорта не информировал их об итогах ЧП. Все сообщения они самостоятельно находили на просторах интернета. Сперва увидели, что умер только один человек, затем число погибших выросло до 13. Тогда проскочила мысль, мол, 13 - да, это плохо, но терпимо.

- Когда уже друзья меня довезли до города, и друг мне сказал, что погиб 41 человек. В тот момент мне стало плохо и страшно, - признается Кирилл. – После того, как вышел из самолета, я позвонил маме. Да, разбудил ее. Лучше так, чем она бы увидела мое имя в списке погибших. Сначала неразбериха с этим была полная. Сказал ей, что я жив и здоров, и если она уже смотрела новости, чтобы не переживала. Потом позвонил брату жены. Она уже спала и не брала трубку. Попросил передать ей, когда она проснется, что все в порядке.

Сейчас Кирилл находится в Москве. Перед ним стоит еще одна задача – снова сесть в самолет и долететь до Хабаровска, потому что сейчас его самое искренние желание – быть дома, рядом с родными и близкими. Кирилл не исключает вероятности, что стоя перед самолетом у него появится аэрофобия, он развернется на 180 градусов и пойдет прямиком на вокзал, чтобы сесть в поезд. Но даже семидневная поездка в вагоне ничто по сравнению с тем, что он испытал на рейсе Москва-Мурманск.

Теперь 5 мая хабаровчанин будет праздновать свой второй день рождения. День, когда он чудом оказался в списке выживших при пожаре Суперджета в Шереметьево.