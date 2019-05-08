Предварительное голосование пройдет по-новому в Хабаровском крае

До предварительного голосования осталось меньше месяца. Население Хабаровского края 26 мая выберет тех, кто достоин пойти на выборы в Законодательную думу региона.

КОГДА ПРИХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

Сейчас уже идет регистрация для участия в предварительном голосовании «Единой России». Срок подачи документов продлили до 12 мая из-за учреждения в регионе движения «Время перемен».

Их первыми инициативами стали проведение предварительного голосования по открытой модели, новые требования к кандидатам и создание корпуса народных наблюдателей за предварительным голосованием.

Положительная реакция главы региона Сергея Фургала не заставила долго ждать:

- Я, конечно, тезисы «Времени перемен» прочитал, и то, что я увидел, у меня вызывает очень положительные эмоции. Объясню, почему. Люди, проголосовав за нового губернатора, по сути, проголосовали за изменения. Новым элементом был я на тот момент, мог быть кто-то другой, но люди выбрали меня. И «Время перемен» декларирует позитивные изменения.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подать свою заявку кандидаты могут в Хабаровске (улица Шевченко, 9), в Комсомольске-на-Амуре (проспект Первостроителей, 15), а также в 14 дополнительных пунктах приема, которые были открыты в муниципальных районах края на базе местных отделений «Единой России».

Среди кандидатов - общественники, педагоги, работники культуры, спортсмены, представители творческих профессий, предприниматели, действующие депутаты и другие.

ВНЕ КУЛУАРОВ

Как отметил один из первых зарегистрировавшихся кандидатов Евгений Солоненко, долгое время предварительное голосование в Хабаровском крае проводилось по закрытой модели, когда все решалось кулуарно.

- Попасть туда было, по сути, невозможно. Сейчас благодаря инициативе движения «Время перемен» предварительное голосование открытое - будут решать люди, кого они хотят выдвинуть в депутаты. Когда я узнал об этом, сразу же пришел и зарегистрировался. Это отличная возможность попробовать свои силы, - сказал Евгений Солоненко.

Отметим, предварительное голосование - это процедура отбора для последующего выдвижения на выборные должности. Победители примут участие в основных выборах, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ ОБЩЕСТВА

- В обществе накопилась сильная усталость от того, что реальной работы для региона и жителей нет в должном объеме. Наши земляки очень устали от бесконечного ожидания, устали от одних и тех же лиц, которые говорят, что скоро регион заживет так, как надо. Что мы предложили в первую очередь? Сформировать новый оргкомитет на предварительное голосование, создать корпус народных наблюдателей. Предложили изменить сам формат работы с кандидатами, а самое главное - провести максимально честное, открытое предварительное голосование, - отметил Сергей Иванченко, член оргкомитета движения «Время перемен», ректор ТОГУ.

В оргкомитете уточнили, что кандидаты, желающие зарегистрироваться на участие в предварительном голосовании, должны приходить не с общими словами и популистскими лозунгами, а с проектами, которые готовы защитить и реализовать в Хабаровском крае на благо его жителей.

КОВОРКИНГ ДЛЯ ПРАЙМЕРИЗ

Для этого в Хабаровске создали краевой штаб в новом формате - как свободное коворкинг-пространство. Он находится по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 23. Там кандидаты могут встречаться с избирателями и своими штабами, проводить обучающие мероприятия, получать необходимые консультации. Одновременно штаб работает как общественная приемная.

Планы на будущее новое движение строит в созданном коворкинг-центре

- Решение пойти на выборы - шаг естественный. В этом году я принял непростое для себя решение участвовать в избирательной кампании. Я и хочу работать, и уже работаю для людей, для края, но у меня нет желания участвовать в процедурах, смысл которых я не понимаю. Инструменты, которые традиционно использовались на праймериз - непрозрачны. Предварительное голосование и последующие выборы ни в коем случае не должны стать соревнованием административного ресурса. Поэтому мы предложили провести максимально открытое и прозрачное предварительное голосование, - отметил Владимир Сидоров, член оргкомитета движения «Время перемен», председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы».

ПОД НАРОДНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Еще одним нововведением общественников стало создание корпуса народных наблюдателей. Его главная цель - обеспечить абсолютную прозрачность выборов в Хабаровском крае.

- Важно, чтобы в качестве народных наблюдателей приняли участие все желающие. Это могут быть и представители общественных организаций, и просто неравнодушные жители. Совместными усилиями мы должны сделать процедуру максимально прозрачной и открытой, чтобы те кандидаты, кто действительно набрал наибольшее количество голосов, стали победителями. Важно, чтобы у жителей не было никаких вопросов к процедуре. Для этого мы запустили проект «Народный наблюдатель». Приглашая граждан, мы организуем специальное обучение. Уверен, общими усилиями у нас получится сделать так, чтобы предварительное голосование прошло на высоком организационном уровне. Самое главное - вернуть доверие к этой процедуре, - сказал Иван Джуляк, проректор Хабаровского краевого института профессионального развития.

Все народные наблюдатели пройдут специальную обучающую программу. В нее включили актуальные для работы на выборах темы. Стать народным наблюдателем просто - необходимо обратиться в штаб движения «Время перемен».

Напомним, что поддержку движению оказал секретарь Генерального совета «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отметил, что партия готова и будет поддерживать активных и неравнодушных людей, которых беспокоит судьба родного края.