Ретро-поезд "Победа" совершил торжественный рейс с ветеранами от хабаровского вокзала

Ретро-поезд «Победа» вышел на праздничный маршрут в Хабаровске. От первой платформы хабаровского железнодорожного вокзала поезд во главе с раритетным паровозом отправился

Ретро-поезд "Победа" совершил торжественный рейс с ветеранами от хабаровского вокзалаФото: Сергей МИНГАЗОВ

в начале 11-го часа утра.

На платформе было многолюдно: проводить поезд и участников праздничного рейса пришли школьники и железнодорожники, представители старшего и молодого поколения, казаки и творческие коллективы.

- Отправка ретро-поездов в честь Дня Победы стала уже традицией. Но в этом году мы впервые установили платформу с "живыми картинами". Это наши артисты, актив Дворца культуры железнодорожников, - рассказала "КП-Хабаровск" Инна Пепеляева, представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

На железнодорожной платформе были организованы "живые картины" из быта солдат Великой ОтечественнойФото: Сергей МИНГАЗОВ

На перроне хабаровского вокзала танцевали пары в форме солдат времен Великой Отечественной войны и играл оркестр. И вот, под паровозный гудок поезд с ветеранами двинулся в путь.

Танца под военный оркестр - еще одна деталь праздничного отправления ретро-поездаФото: Сергей МИНГАЗОВ

В конечной точке маршрута на станции "Хабаровск-2" все пассажиры поезда «Победы» стали участниками торжественного митинга. Он прошел на территории Дворца культуры железнодорожников у мемориала Воинской славы.

Пушки и ружья на платформе "реконструкторов" выглядели вполне настоящимиФото: Сергей МИНГАЗОВ

Для гостей праздника представили концертную программу и организовали фотозону с мото- и автотехникой военных лет. Кроме того, развернули полевую кухню с традиционной «солдатской» кашей.