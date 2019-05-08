Ретро-поезд "Победа" совершил торжественный рейс с ветеранами от хабаровского вокзала
Ретро-поезд «Победа» вышел на праздничный маршрут в Хабаровске. От первой платформы хабаровского железнодорожного вокзала поезд во главе с раритетным паровозом отправился
Ретро-поезд "Победа" совершил торжественный рейс с ветеранами от хабаровского вокзалаФото: Сергей МИНГАЗОВ
в начале 11-го часа утра.
На платформе было многолюдно: проводить поезд и участников праздничного рейса пришли школьники и железнодорожники, представители старшего и молодого поколения, казаки и творческие коллективы.
- Отправка ретро-поездов в честь Дня Победы стала уже традицией. Но в этом году мы впервые установили платформу с "живыми картинами". Это наши артисты, актив Дворца культуры железнодорожников, - рассказала "КП-Хабаровск" Инна Пепеляева, представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
На железнодорожной платформе были организованы "живые картины" из быта солдат Великой ОтечественнойФото: Сергей МИНГАЗОВ
На перроне хабаровского вокзала танцевали пары в форме солдат времен Великой Отечественной войны и играл оркестр. И вот, под паровозный гудок поезд с ветеранами двинулся в путь.
Танца под военный оркестр - еще одна деталь праздничного отправления ретро-поездаФото: Сергей МИНГАЗОВ
В конечной точке маршрута на станции "Хабаровск-2" все пассажиры поезда «Победы» стали участниками торжественного митинга. Он прошел на территории Дворца культуры железнодорожников у мемориала Воинской славы.
Пушки и ружья на платформе "реконструкторов" выглядели вполне настоящимиФото: Сергей МИНГАЗОВ
Для гостей праздника представили концертную программу и организовали фотозону с мото- и автотехникой военных лет. Кроме того, развернули полевую кухню с традиционной «солдатской» кашей.
Дети были самыми активными участниками действий с ретро-локомотивом поезда "Победа"Фото: Сергей МИНГАЗОВ
ИСТОЧНИК KP.RU