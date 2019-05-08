Экстренная эвакуация прошла в трех торговых центрах Хабаровска

В Хабаровске из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах днем были эвакуированы посетители трех торговых центров.

Сначала стало известно об эвакуации посетителей и персонала из "Дома одежды" и "Южного парка", позже - из торгового центра "Эврика". Речь идет о сотнях покупателей, которые пришли в магазины накануне праздников.

Во все центры вызывались экстренные службы, саперы и взрывотехники. По последним данным, ни в одном из торговых центров взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники полиции проводят проверку по фактам ложных сообщений об опасности в торговых центрах

- В дежурную часть УМВД России по городу Хабаровску поступили сообщения от неизвестного об опасности для посетителей магазинов. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Помещения торговых центров проверил кинолог с собакой. Предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Проводилась эвакуация посетителей и сотрудников. В настоящее время по данным фактам проводится проверка, устанавливается лицо, сообщившее об опасности, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В конце января Хабаровск уже пережил волну лжесообщений о минировании. Тогда за день поступило около 60 ложных сообщений о взрывных устройствах в социальных учреждениях, школах, магазинах и административных зданиях, включая мэрию города.

В апреле такие же угрозы были присланы по поводу Амурского моста и краевой психиатрической больницы.

О задержании лиц, рассылающих подобные сообщения по электронной почте, ничего не сообщалось.

Эвакуация прошла также в среду в различных учреждениях и заведениях Владивостока.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан:

Звонки в экстренные службы с ложной информацией об опасности не только парализуют работу различных учреждений: школ, больниц, структур государственного и муниципального управления, но и являются противоправным деянием, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

При этом сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы об обнаруженных подозрительных предметах.