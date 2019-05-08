Кормить не будем, но вы держитесь: в детском саду Еврейской автономии чиновники посадили малышей на диету из-за долгов администрации

УЧИТЬ МОЖНО, КОРМИТЬ НЕТ

Настоящий скандал разразился в небольшом поселке Теплоозерск в Еврейской автономии. Там в детском саду №2 (учреждение государственное прим.ред.) на днях появилось объявление. На листе бумаги черным по белому напечатано: «С завтрашнего дня, 8 мая, МКДОУ «Детский сад №2 п. Теплоозерск» осуществляет только образовательную деятельность без питания воспитанников». Многие могли подумать, что это какая-то шутка, но нет, под объявлением красовалась подпись заведующей дошкольным учреждением.

Самим родителям малышей об этом сказали вскользь, будто в этой новости и в самом деле нет ничего особенного. Ну не будем кормить больше детей, и что? Но вот взрослые от таких новшеств опешили, ведь каждый из них исправно сам оплачивает питание своих детей в саду. Из бюджета района или области на эти мероприятия деньги не выделяются. Так в чем же причина?

- Моей дочери четыре. Мы ходим в этот сад уже три года, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Шишкина, мама воспитанницы детского сада. - На моей памяти мы уже раза три были на грани того, что детей перестанут кормить. Но мы, правда, не понимаем, по какой причине это все же произошло.

Ольга уточнила, что исправно оплачивает квитанции из детсада - завтраки и обеды дочери. Уверяет, что никаких долгов за ней не числится. Ситуация, которая сейчас сложилась в дошкольном учреждении, вызывает у нее и у других родителей недоумение.

- Теперь я вынуждена оставлять ребенка у пожилой бабушки, потому что физически не могу забирать дочь в обед, кормить и снова вести в сад. Я работаю. И как вообще в такой ситуации действовать? Кормить на завтрак борщами, чтобы на весь день хватало? С собой же по закону я не могу давать ребенку еду. Мне просто очень интересно, куда делись наши деньги?- задается вопросами женщина.

В итоге 8 мая, в день торжественного открытия нововведения в детский сад пришли только 12 человек из 173 воспитанников. Оставшимся тоже пришлось оставлять детей у старшего поколения. А тех, кто все-таки пришел в сад, забрали уже в обед. Дети-то голодные.

КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ?

Задача оказалась, действительно, со звездочкой. Четырехразовое питание детей в саду стоит 110 рублей в день с каждого родителя. В месяц выходит около двух тысяч рублей. Все финансовые операции проводятся через администрацию Облученского муниципального района. Они и должны расплачиваться с поставщиками еды. Однако сейчас все рубли уходят на погашения долга. Долга чиновников перед предпринимателем. Поставщики отказались возить еду в сад до тех пор, пока им не заплатят за предыдущие партии продуктов.

- Мы уже трубили в высшие инстанции и до того, как все это произошло, говорили о том, что вскоре мы можем оказаться в такой ситуации, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Светлана, сотрудник детского сада №2 в поселке Теплоозерск. - Питания нет, потому что нет проплат поставщикам. Это правда. Все родители оплачивают питание детей в полном объеме, но финансовым распорядителем является администрация Облученского района, не мы. Деньги перечисляются туда. Суть даже не в количестве выплат. Пусть даже ее трижды увеличат. Вопрос в другом. Где деньги? Куда они девались. Конкретного ответа нам не сказали. В итоге теперь мы проводим только образовательную деятельность, никакого питания.

Пока никто из представителей власти не нашел решение проблемы. Денег нет, кормить не будем, но вы держитесь. Родители опасаются, что выход из ситуации в ближайшее время не найдут, а ведь больше детских садов в Теплооозерске просто нет. Им придется делать выбор: либо бросать работу и сидеть с детьми, либо нанимать нянь, либо кормить детей по утрам так сытно, чтобы никто из них спустя четыре часа не проголодался. А пока сельчане думают, в детском саду работают сотрудники прокуратуры. Может им удастся выяснить обстоятельства загадочного исчезновения денег.