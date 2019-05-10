Искал фото прадеда - нашел семью: Кирилл из детского дома благодаря акции «Бессмертный полк» в Хабаровске впервые встретился с родными

Вы верите в чудеса? В настоящие, благодаря которым человек становится поистине счастлив. 12-летний Кирилл из Хабаровска верит, потому что чудо помогло ему найти свою семью.

Родителей он не видел уже много лет, потому что обоих лишили прав. В итоге мальчика отправили в школу-интернат. Там Кирилл обрел новую семью. Ребенок настолько общительный, жизнерадостный и открытый, что даже такие события не сделали его замкнутым. Из-за нехватки родительского тепла почти каждого педагога Кирилл называл мамой. Ведь у всех есть мама. Только вот у Кирилла их много, но настоящей, к несчастью, ни одной.

Не так давно педагоги детского дома рассказали воспитанникам о том, что теперь у всех желающих есть возможность принять участие в акции «Бессмертный полк». У детей загорелись глаза. Кирилл очень хотел пройтись по центру города с фотографией своего прадеда. Когда он лишился настоящей семьи, порвалась и связь с его предками.

Перед 9 мая Кирилл решился написать письмо своему дедушке. Адрес был в открытых источниках, поэтому мальчик вместе с воспитателями решили попробовать. Сообщение было очень трогательное – с просьбой рассказать о подвиге прадеда, чтобы Кирилл смог узнать о своей истории, о своем родном предке и о том, какую роль он сыграл в Великой Отечественной войне. Но вот еще одна трагедия – деда уже нет в живых. Еще одна потеря для маленького хабаровчанина. Казалось, все, никакого полка и шанса обрести семью у Кирилла не будет, но финал просто обязан был быть счастливым.

Дальше, собственно, и началось волшебство. Из тюрьмы вышел папа Кирилла, который в ответном письме указал, что у ребенка есть еще тетя и дядя, и он не одинок. Тут радости мальчика не было предела. Мало того, что он узнал фамилию своего прадеда, который воевал на фронте, так он еще и обрел настоящую семью.

- Первый телефонный разговор Кирилла и тети был очень волнительным, оба смущались и стеснялись друг друга, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Альбина Ефремова, методист Центра семейного устройства. – К счастью, мальчик очень открытый и быстро идет на контакт. Он был так рад, не смог сдерживать улыбку. Вскоре тетя стала забирать Кирилла на выходные. Наверное, не стоит говорить, как Кириллу все эти годы не хватало ласки, тепла и внимания от родных ему людей. А тут он получил все это, и сейчас очень счастлив.

Проходя вместе с другими воспитанниками детских домов в «Бессмертном полку», Кирилл с гордостью произносил имя своего прадеда и рассказывал всем о подвиге своего предка, который защитил Родину и подарил ему жизнь. Но самое главное, что Кирилл получил не только воспоминание о своем родственнике, но и шанс создать совместное будущее со своей родной семьей. Пусть и без самых близких ее членов.