Членовредительство самому себе вышло в копеечку для осужденного в ЕАО

Осужденный в ЕАО попал на скамью подсудимых, пока находился в колонии. Причиной тому стало разбирательство по поводу суммы, которую исправительная колония хочет получить с фигуранта. Из материалов дела следует, что мужчина состоял на профилактическом учете как склонный к совершению суицида и членовредительству. Однажды он повредил себе грудную клетку и в связи с этим его отправили в областную больницу.

- Происшествие случилось в ноябре 2018 года. Тогда он отбывал наказание, соответственно, его как осужденного этапировали в медучреждение на транспорте исправительной колонии в сопровождении сотрудников охраны. В больнице фигурант находился 12 дней. Все это время при нем круглосуточно находились караульные, - рассказали пресс-службе Биробиджанского районного суда.

После лечения осужденного вернули обратно в колонию, а заодно и выставили счет за оказанные услуги. В него включили расходы на транспортировку, заработную плату охранников и их денежное довольствие. Всего получилось 132 тысячи 553 рубля. В свое оправдание фигурант только сказал, что у него были причины, побудившие его к членовредительству самому себе. Однако суд не получил доказательства, опровергающие расчет истца и постановил взыскать с осужденного деньги. Решение вступило в законную силу.