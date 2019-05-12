2019-05-12T05:53:35+03:00
Происшествия

Членовредительство самому себе вышло в копеечку для осужденного в ЕАО

Мужчине выставили счет за этапирование в больницу и охрану, обеспеченную на время лечения
Ольга КИВА
Поделиться:
Членовредительство самому себе вышло в копеечку для осужденного в ЕАОЧленовредительство самому себе вышло в копеечку для осужденного в ЕАОФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Осужденный в ЕАО попал на скамью подсудимых, пока находился в колонии. Причиной тому стало разбирательство по поводу суммы, которую исправительная колония хочет получить с фигуранта. Из материалов дела следует, что мужчина состоял на профилактическом учете как склонный к совершению суицида и членовредительству. Однажды он повредил себе грудную клетку и в связи с этим его отправили в областную больницу.

- Происшествие случилось в ноябре 2018 года. Тогда он отбывал наказание, соответственно, его как осужденного этапировали в медучреждение на транспорте исправительной колонии в сопровождении сотрудников охраны. В больнице фигурант находился 12 дней. Все это время при нем круглосуточно находились караульные, - рассказали пресс-службе Биробиджанского районного суда.

После лечения осужденного вернули обратно в колонию, а заодно и выставили счет за оказанные услуги. В него включили расходы на транспортировку, заработную плату охранников и их денежное довольствие. Всего получилось 132 тысячи 553 рубля. В свое оправдание фигурант только сказал, что у него были причины, побудившие его к членовредительству самому себе. Однако суд не получил доказательства, опровергающие расчет истца и постановил взыскать с осужденного деньги. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае нашли новые петроглифы
На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних
В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году
В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска
В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская
Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков
Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих
В Хабаровском крае перевернулся катер с четырьмя рыбаками
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
В Хабаровске пьяная женщина не смогла угнать машину
Погода в Хабаровске на 11 мая 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков
На Камчатке произошло землетрясение «с оценкой» 4,3
За несколько месяцев менеджер банка в Хабаровске «заработал» больше пяти миллионов рублей
«Лайки» жителей Хабаровского края определят лучшие проекты конкурса «Лифт»
Рыбак в ЕАО пропал в районе реки Тунгуски
Салют на 9 мая 2019 года в Хабаровске: празднование Дня Победы завершилось двойным «шоу»
Хабаровский «Амур» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина
Погода в Хабаровске на 10 мая 2019 года: днем до +13 градусов, без существенных осадков
С портретами родных, отдавших жизнь Родине, по центру Магадана прошли более 15 тысяч жителей
Магаданская область отметила День Победы праздничным парадом
На Камчатке в "Бессмертном полку" прошли более 23 тысяч человек
Торжественным маршем прошли войска Южно-Сахалинского гарнизона в честь Дня Победы
В Хабаровске протестируют автобусные рейсы маршрутов №14-1 и 22
Бесплатные процедуры в клиниках оказываются дорогим удовольствием для хабаровчан
В Хабаровске возобновилось движение общественного транспорта
В Хабаровске начался турнир по боксу памяти Константина Короткова
Началась регистрация участников на Общероссийский конгресс инженеров в Комсомольске