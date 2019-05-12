Белый медведь под Хабаровском отказался от еды ради купания

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском белый медведь открыл сезон купаний. Для огромного хищника наполнили бассейн объемом более 200 кубических метров, а перед началом водных процедур тщательно вымыли стекла в вольере. К слову, наполняли резервуар в течение трех дней.

Первый заплыв в этом году белый медведь устроил в День ПобедыФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

- Первый заплыв медведь по имени Хабар устроил в День Победы. Для хищника купание в пределах зоосада – это удовольствие и игра, а в естественных условиях обитания – поиск пищи. За зиму питомец соскучился по воде, поэтому с удовольствием занырнул и даже угощение, приготовленное специально для него, оставил на потом. А между тем торт для него сделали из его любимых продуктов – мяса, рыбы и фруктов, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Угощение хищник по имени Хабар оставил на потомФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Жителей и гостей Хабаровска приглашают посмотреть на резвого белого медведя. Хищник умеет надолго задерживать дыхание под водой, глубоко ныряет, а еще передает всем присутствующим хорошее настроение и боевой настрой.