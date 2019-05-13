Рыбакам в сети попал труп мужчины, пропавшего несколько дней назад в Хабаровском крае

До сих пор в Хабаровском крае была закрыта навигация маломерных судов. К сожалению, это не значит, что в регионе не стартовал сезон трагедий на воде. Сразу два происшествия случились 8 мая, оба связаны с рыбаками и в обоих никого живыми пока не нашли.

В первом случае четверо мужчин отправились на Амур в районе острова Киори. В итоге никто из рыбаков так и не вернулся домой. Родные забили тревогу. Так, 9 мая на место происшествия выехали сотрудники полиции и группа спасателей. Специалисты обследовали больше 300 километров береговой линии, однако ни к каким результатам это пока не привело.

Еще один случай зарегистрировали в районе села Нижнетамбовское. Как и в первом случае, рыбаки пошли на реку за добычей и не вернулись. Сперва по тревожному сообщению окрестности обследовали местные жители и оперативники. Результаты поисковой операции были не обнадеживающими. Сельчане нашли лодку пропавших мужчин, немного позднее в сети других рыбаков угодило тело одного из бесследно исчезнувших.

- С 11 мая после обращения районного отдела полиции к поискам были привлечены сотрудники Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России с водолазным оборудованием, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - За минувшие сутки спасателями обследовано 300 квадратных метров дня реки, однако поиски не принесли успеха.

Сегодня, 13 мая, спасатели запланировали возобновить поисковую операцию по обоим случаям. Семь единиц техники и шестнадцать человек отправятся на места в надежде найти кого-то из рыбаков.