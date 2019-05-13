А мне лежать, а мне лежать охота: как хабаровские фрилансеры зарабатывают деньги на жизнь

Не хочешь работать на дядю в офисе? Тогда тебе пора уходить во фриланс. Там право выбора остается всегда за тобой, вплоть до того - с кем хочешь, с тем и сотрудничаешь. Но вот только заказы не всегда льются рекой. А жить-то на что-то надо. В гостях радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - фотограф Урал Гареев и директор центра занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко.

А мне лежать, а мне лежать охота: как хабаровские фрилансеры зарабатывают деньги на жизньФото: Ульяна КОСКИНА

С 8:00 до 9:00 они рассказали о том, нужен ли первоначальный бюджет, чтобы стать фрилансером, пользуются ли такие специалисты спросом у местных работодателей, и как обстоят дела на бирже труда.

А мне лежать, а мне лежать охота: как хабаровские фрилансеры зарабатывают деньги на жизньФото: Ульяна КОСКИНА

А с 9 до 10 утра мы поговорили о предстоящей сдаче ЕГЭ в Хабаровском крае. Какие изменения ждут одиннадцатиклассников в этом году, какие предметы выбирают школьники, и как заработать сто баллов на госэкзамене. Обо всем этом поговорим с министром образования и науки Хабаровского края Аллой Кузнецовой и стобалльницей по русскому языку Эмилией Пак.

Изменений в ЕГЭ не предвидитсяФото: Ульяна КОСКИНА

Сдать ЕГЭ на отлично - это нетрудноФото: Ульяна КОСКИНА

Смотрите видеотрансляцию здесь https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg