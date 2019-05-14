2019-05-14T09:46:18+03:00
Общество

Вирусный энцефалит выявили в Хабаровском крае при обследовании клещей

Кровососы оказались и переносчиками клещевого боррелиоза
Ольга КИВА
Поделиться:
Вирусный энцефалит выявили в Хабаровском крае при обследовании клещейВирусный энцефалит выявили в Хабаровском крае при обследовании клещейФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае провели обследование 300 клещей и выявили опасные заболевания. Так, среди насекомых оказались переносчики вирусного энцефалита – два случая. Также 12 тестов показали, что среди клещей есть те, что заражены боррелиозом.

- Пик активности кровососущих ожидается в июне. В регионе уже подготовились к этому периоду – доставили в больницы противоклещевой иммуноглобулин, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим, что за помощью к врачам уже обратились 360 пациентов, которые пострадали от укусов клещей. Чтобы обезопасить себя и избежать неприятностей, рекомендуется соблюдать определенные правила. Например, осматривать себя после каждого посещения леса.

Если на теле найдется клещ, то необходимо немедленно обратиться в больницу. Врач выполнит все необходимые процедуры - клеща уберут, а пострадавшему назначат лечение.

Защититься от клещей также помогает акарицидная обработка территорий. К слову, опрыскивать территории, в частности парки, скверы и кладбища начали уже в апреле. Дальше в очереди на обработку детские лагеря, улицы и бульвары.

Всего в Хабаровском крае планируют обработать от клещей более 1,7 тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика