Вирусный энцефалит выявили в Хабаровском крае при обследовании клещей

В Хабаровском крае провели обследование 300 клещей и выявили опасные заболевания. Так, среди насекомых оказались переносчики вирусного энцефалита – два случая. Также 12 тестов показали, что среди клещей есть те, что заражены боррелиозом.

- Пик активности кровососущих ожидается в июне. В регионе уже подготовились к этому периоду – доставили в больницы противоклещевой иммуноглобулин, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим, что за помощью к врачам уже обратились 360 пациентов, которые пострадали от укусов клещей. Чтобы обезопасить себя и избежать неприятностей, рекомендуется соблюдать определенные правила. Например, осматривать себя после каждого посещения леса.

Если на теле найдется клещ, то необходимо немедленно обратиться в больницу. Врач выполнит все необходимые процедуры - клеща уберут, а пострадавшему назначат лечение.

Защититься от клещей также помогает акарицидная обработка территорий. К слову, опрыскивать территории, в частности парки, скверы и кладбища начали уже в апреле. Дальше в очереди на обработку детские лагеря, улицы и бульвары.

Всего в Хабаровском крае планируют обработать от клещей более 1,7 тысячи гектаров.