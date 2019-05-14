Хабаровские молодожены штурмуют ЗАГСы: пары собираются регистрировать на набережной Амура

Свадебный сезон в Хабаровске на носу. Буквально через две недели желающие зарегистрировать свой брак начнут собираться возле ЗАГСов. К слову, во Дворце бракосочетания на улице Пушкина давно исчезла та самая заветная тетрадка на дереве, в которой пары составляли очереди. Теперь традицию продолжают в интернете. При этом с каждым годом количество молодоженов не уменьшается, а ЗАГСы трещат по швам. Решить проблему хотят за счет еще одного учреждения, которое может появиться на набережной. Гости радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - начальник отдела по вопросам госрегистрации актов гражданского состояния правительства Хабаровского края Марина Рекеда и председатель общественного совета при комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Аркадий Чернышов. С 8:00 до 9:00 они расскажут, как хабаровчане сейчас относятся к браку, часто ли их расторгают, какие даты самые популярные у новобрачных и какие имена выбирают родители своим детям.

Хабаровские молодожены штурмуют ЗАГСы: пары собираются регистрировать на набережной АмураФото: Ульяна КОСКИНА

А уже с 9 до 10 утра обсудим наболевший жилищный вопрос. Молодые пары годами ждут своей очереди, чтобы получить заветный сертификат на покупку квартиры.

Молодежи - доступное жильеФото: Ульяна КОСКИНА

Почему же процесс такой затяжной и какова на самом деле обратная сторона «доступного» жилья? В студию «Комсомолки» пожалуют заведующий сектором социально-экономического развития управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Семен Панюшкин и участница жилищной программы Агата Петровская.

Смотрите видеотрансляцию здесь https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg