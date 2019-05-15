2019-05-15T09:28:26+03:00
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Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке

Проведение плановых туристических экскурсий к гейзерам прекращено до 30 июня
Виктор ОРАТАЙ
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Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"
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В Долине гейзеров начался месячник тишины на период брачного сезона у бурых медведей. До 30 июня проведение плановых туристических экскурсий прекращено, сообщили в Кроноцком заповеднике.

Долина гейзеров на Камчатке - одно из пяти крупнейших гейзерных полей мира и важнейшая точка притяжения туристов на полуострове. Посетить долину реки Гейзерной и понаблюдать за медведями в весенний период хочет огромное количество путешественников, а также фотографы и кинодокументалисты.

Но, как отметили в заповеднике, само присутствие человека и сопутствующие организации экскурсий, факторы беспокойства (например, шум вертолетов, которыми туристы доставляются в парящую долину) оказывают сильное негативное влияние на животных в период, когда они максимально уязвимы. Многие крупные самцы, наиболее чувствительные к беспокойству, уходят из Долины, теряя шанс внести вклад в продолжение рода. Большинство зверей сторонится окрестностей кордона и экскурсионной тропы, где постоянно присутствуют люди, и теряет доступ к траве — главному корму в это время.

Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"

Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"

После оползней и селей в 2007 и 2014 годах, когда площадь термальной луговой растительности существенно сократилась, и основные сохранившиеся нетронутыми селями участки остались в непосредственной близости к экскурсионной тропе, возникла необходимость ограничения туризма в этот важный для зверей период.

Месячник тишины на территории Узон-Гейзерного района Кроноцкого заповедника объявляется ежегодно в мае-июне. Введение временного ограничения на посещение территории заповедника позволяет создать благоприятную обстановку для обитателей заповедной территории в брачный и репродуктивный периоды, а также оградить самих туристов от конфликтных ситуаций при встрече с агрессивными хищниками. Руководством природоохранного учреждения приостанавливается проведение всех плановых экскурсий.

- Сейчас в Долине гейзеров работает группа специалистов Кроноцкого заповедника, Института водных и экологических проблем ДВО РАН и Санкт-Петербургского государственного университета. Одна из важнейших целей исследований — поиск баланса между развитием познавательного туризма и благополучием популяции медведей заповедника. Если такая практика покажет себя с положительной стороны, ежегодно в этот важный для медведей период в долине реки Гейзерной будет находиться научный сотрудник, вести мониторинг и давать рекомендации по приостановлению проведения экскурсий в зависимости от обстановки, - рассказал Петр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"

Брачные игры бурых медведей перекрыли доступ туристам в Долину гейзеров на Камчатке. Фото - ФГБУ "Кроноцкий заповедник"

На время «периода покоя» введён полный запрет на обзорный облёт ущелья реки Гейзерной. Сроки «периода тишины» — максимальной концентрации бурых медведей в парящем каньоне и необходимости снижения фактора беспокойства — определены до 30 июня, однако по результатам наблюдений учёных они могут корректироваться.

- Сейчас звери концентрируются на ограниченных участках Долины, мозаично расположенных в районе экскурсионной тропы на протяжении всего лишь полутора километров. Ежедневно мы встречаем здесь до 15 особей одновременно, тогда как на других участках центральной части речной долины медведи практически отсутствуют. В таких условиях очень важно, чтобы звери чувствовали себя в безопасности и не подвергались беспокойству, - рассказал Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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