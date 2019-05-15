В Хабаровском крае будет создаваться бесплатная система онлайн-образования

Один из инициаторов движения «Время перемен» и член оргкомитета предварительного голосования в Хабаровском крае, проректор по инновационному развитию регионального института развития системы профессионального образования Иван Джуляк рассказал о своем новом проекте краевого значения.

Он уверен, что со всеми накопленными знаниями и опытом нужно идти в краевую думу и не просто предлагать, а продвигать изменения. Отбор кандидатов для предварительного голосования в движении «Время перемен» строился в том числе и на том, какой проект они представят. Иван Джуляк предлагает создать систему бесплатного онлайн-образования в Хабаровском крае.

Иван Джуляк стал одним из инициаторов создания движения "Время перемен"

- Что в себя включает эта система?

- Одним из пунктов программы я выбрал проект по созданию системы бесплатного онлайн-образования в Хабаровском крае - он может стать составляющей большого портала онлайн-образования.

Сегодня для многих учебных заведений уже стоит задача переводить различные программы в онлайн-режим. Поэтому подобный ресурс мог бы в себе собрать информацию о том, какие программы есть у наших образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, и помимо этого, включать информацию о других интересных бесплатных онлайн-курсах от различных компаний или частных лиц в регионе. Благодаря такому ресурсу с легкостью можно выбрать курс для повышения квалификации.

Суть проекта заключается в том, чтобы у каждого человека была возможность через интернет получить новые знания и компетенции, которые ему необходимы. Важно, чтобы такая возможность была у всех, особенно это касается жителей отдаленных территорий. Так люди в режиме онлайн смогут в удобное для себя время получать необходимые им знания и компетенции.

- На какую аудиторию рассчитана система онлайн-образования?

- Диапазон участников проекта обширен. Это могут быть старшеклассники, которые готовятся к выпускным экзаменам, к поступлению, это и студенты, которые могут получать дополнительные знания и компетенции, которые им пригодятся в будущем, а также специалисты, которые сегодня работают в различных организациях и предприятиях Хабаровского края, и которые понимают, что все быстро меняется.

Процесс образования не останавливается на получении диплома, он идет постепенно. Если специалист хочет двигаться по карьерной лестнице, хочет прибавку к заработной плате, то ему каждый год нужно «обновляться», получать новые знания, умения. Надеюсь, что на этом портале и в рамках целой системы, которая будет создана не только в рамках портала, но и у других учебных заведений, у жителей Хабаровского края такая возможность появится.

- В чем особенность такой системы образования?

- Важно отметить один момент. Это действительно удобно для людей. Во-первых, не важно физическое присутствие, во-вторых - это экономия на проживании и проезде при очных форматах обучения. На этом можно сэкономить достаточно много денежных ресурсов. И если мы сегодня выстроим систему бесплатного онлайн-образования в Хабаровском крае, то большее количество людей, особенно из разных территорий края смогут без физического нахождения в том же Хабаровске, без командировок, получать те необходимые знания и компетенции, которые им необходимы для дальнейшего развития.

Напомним, что месяц назад в Хабаровском крае появилось новое общественное движение под названием «Время перемен». Оно собрало под своей эгидой общественников, предпринимателей, бизнесменов, бюджетников. Их объединяют опыт, знания и желание работать на благо региона. Движение сразу получило поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Одним из первых обращений оргкомитета движения стал призыв привести в политику новых людей, знающих проблемы, которые волнуют жителей региона. На базе движения создан оргкомитет предварительного голосования, так называемых праймериз.