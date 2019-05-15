Спустя три дня на свалке в Магадане нашли тело пропавшей четырехлетней девочки

Бесследное исчезновение четырехлетней Алены (имя изменено – прим.ред.) подняло на уши весь Магадан. Пропала девочка 12 мая в поселке Снежный. После обеда она вышла из дома и пошла гулять. На детской площадке малышка играла в течение нескольких часов, после чего будто сквозь землю провалилась. Как говорят местные, девочка просто ушла со двора – с кем и в каком направлении – загадка.

Самостоятельные поиски родителей не привели ни к каким результатам, и они обратились к волонтерам. Сперва они прочесывали окрестности в надежде найти ребенка еще живым. Разумеется, на это надеялись все. Позже к происшествию подключились оперативники, которые возбудили по факту исчезновения малолетней уголовное дело по статье «Убийство».

Власти областной столицы тоже не остались в стороне и взяли ситуацию на контроль. Как отмечают в пресс-службе администрации Магадана, сперва рассматривались две версии случившегося.

- Первая - ребенок мог упасть в реку. В связи с этим городские и региональные спасатели ведут поиск в устье Дукчи, работает система подводной видеосъемки – оборудование предоставил МУП «Водоканал», изучается побережье, - сказал Юрий Гришан, мэр Магадана. - По данному факту проводится проверка и силовыми структурами - поквартирный обход осуществляют сотрудники полиции.

Более того, в мэрии ведется служебная проверка по линии опеки и департамента образования, потому что жила Алена в другом поселке, но ходила в детский сад №31 в Снежной Долине. Безучастным не остался и уполномоченный по правам ребенка региона Денис Павлик.

В итоге поисками Алены занимались порядка 200 человек, среди которых не только волонтеры и оперативники, но и спасатели, которые подключили квадрокоптеры. К сожалению, результаты оказались печальными. Спустя три дня, в ночь на 15 мая сотрудники ведомств наши тело девочки на полигоне ТБО. На ребенке были следы насильственной смерти.

- По версии следствия, житель поселка Снежный 12 мая совершил убийство малолетней на своей съемной квартире, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Лилия Полищук, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство. Мотивы совершенного преступления устанавливаются. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено соответствующее обвинение. С целью избрания меры пресечения в виде ареста подготовлены процессуальные документы и доказательства для суда.

Уже назначены экспертизы, по результатам которых станет ясно, какова официальная причина смерти Алены, и была ли она подвержена перед гибелью сексуальному насилию. А пока расследование уголовного дела продолжается.