Места для шашлыков в Хабаровске 2019: где можно пожарить мясо на углях

Удобные, обустроенные места для шашлыков в Хабаровске 2019 есть далеко не везде. Если вам по душе таежная романтика, а также, если вы обладаете достаточным количеством снаряжения - смело отправляйтесь в лес или на реку. Благо, и того, и другого в Хабаровске в избытке.

БЕСПЛАТНО

«Воронеж» (лес на Воронежском шоссе)

Кто из хабаровчан не знает про «Воронеж»? Пожалуй, не наберется и десятка человек на весь город, кто ни разу не ездил по Воронежскому шоссе в сторону Березовки зимой кататься на лыжах, а летом просто гулять. Красивый смешанный лес станет отличным фоном для аппетитно шипящего на решетке или шампурах мяса. Там вы отдохнете и душой, и телом, и заодно полакомитесь шашлыками. Однако не забывайте про пожарную безопасность и заботу об экологии - тщательно тушите костры и убирайте мусор, а во время действия особого противопожарного режима на территории края воздержитесь от поездки на «Воронеж» совсем.

Левый берег

Места для шашлыков в Хабаровске 2019 получится отыскать и на левом берегу Амура, добраться на который из Хабаровска можно как на автобусах, так и на речных трамваях. Расположиться вы можете практически в любом удобном месте, сходы к воде можно найти на берегах Пемзенской протоки на острове Дачный и Бешеной на острове Кабельный. На островах достаточно высокой травы и кустарников, поэтому не забудьте про активность клещей - запаситесь репеллентами.

Благодатное

В окрестностях одноименного села есть примечательное озерцо, добраться до берегов которого можно лишь собственными силами от автобусной остановки «Князе-Волконское», до которой с автовокзала в Хабаровске следует маршрут №118. У «Благодатного» пологий песчано-каменистый берег, чистая вода, что привлекает к нему не только любителей шашлыков, но и купальщиков всех мастей. Расположиться у озера с мангалом и поджарить мясо на углях вы сможете без особых проблем, если обладаете собственным автотранспортом. В противном случае тащить мангал, еду, столы и стулья вам придется на себе пешком, что по плечу лишь бывалым туристам.

Если же вам хочется отдыха «благоустроенного» - добро пожаловать на многочисленные городские и загородные базы, где для того, чтобы пожарить мясо на углях, есть все необходимое - беседки, мангалы, дрова и прочее.

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«Заимка»

Пожалуй, один из лучших «шашлычных городков» во всем городе. Красивые крытые домики с электричеством, столами и стульями, в которых можно расположиться и в зимнее время года, личная зона с мангалом или шарабаном - по желанию, угли и шампуры. Здесь есть все, чтобы весело провести время с компанией друзей и насладиться вкусом жареного мяса. Однако и ценник один из самых высоких. Аренда домика до 12 человек обойдется от 3000 до 6000 рублей, до 25 человек - от 6000 до 12000. Аренда шарабана - 500 рублей, шампуров или решетки - 200 рублей. Также в наличии маринованное мясо, угли и розжиг. А летом комплекс предлагает арендовать шатер до 12 человек от 3000 до 6000 рублей.

Адрес: Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5.

Как добраться: автобусы №10, №107.

«Дельфин»

Места для шашлыков в Хабаровске 2019 есть и в Индустриальном районе. Свои услуги предлагает база отдыха «Дельфин» - домики уже попроще, чем на «Заимке», деревянные и открытые - только для летнего отдыха. Однако все удобства - мангалы, шампуры, шарабаны, спуск к воде - присутствуют. Аренда беседки на 10-15 человек обойдется в 2000-2500 тысячи рублей, на 20-25 человек в 3000-3500. Также есть возможность провести время под открытым небом, арендовав шашлычный уголок вместимостью до 8 человек всего за 800 рублей. А вот беседки на пляже «емкостью» до 50 человек обойдутся значительно дороже - в 5500 рублей.

Адрес: Хабаровск, ул. Проточная, 2Б.

Как добраться: автобусы №71 и №73.

«Хуторок»

Неподалеку от поселка Гаровка-1 расположилось весьма уютное место для шашлыков в Хабаровске 2019 в сельском стиле. Особенностью базы являются теплые бревенчатые домики с печкой-буржуйкой, в которых не холодно даже зимой, а также колоритная территория с деревянными горками, качелями, колодцами, мостиками и даже собственными озером и мини-речкой. Кстати, на озере работает прокат лодок и есть баня на дровах. Стоимость пребывания и пользования мангалом на территории базы составляет 500 рублей в день со взрослого человека и 250 рублей с ребенка, так что аренда домика или беседки будет напрямую зависеть от того, какой компанией вы соберетесь на шашлыки. Домики и беседки вмещают до 45 человек одновременно.

Адрес: Хабаровский край, с. Гаровка-1, ул. Центральная, 1/1.

Как добраться: До Гаровки-1 следует автобус №123, но вообще, добираться до этой базы лучше на личном автомобиле или такси, так как от остановки довольно далеко идти пешком.

Конечно, мы рассказали вам не про все места для шашлыков в Хабаровске 2019, однако постарались выбрать те, что проверены временем и личным опытом. В конце концов, неважно - где и как жарить мясо, главное - на свежем воздухе, в хорошей компании, под звуки гитары и восхитительный запах маринада и специй!