Старт выборам в парламент Хабаровского края будет дан 30 мая

Выборы в Законодательную думу Хабаровского края пройдут 8 сентября 2019 года, а избирательная кампания начнется в июне. Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, постановление о назначении выборов 30 мая примут на заседании парламента региона.

Вопрос о назначении выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва рассмотрели во вторник на заседании комитета краевого парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

- В сентябре текущего года заканчиваются полномочия Законодательной думы Хабаровского края шестого созыва. В соответствии с Избирательным кодексом края выборы депутатов нового созыва назначаются думой, - отметила на заседании профильного комитета его председатель Татьяна Мовчан. - При этом днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия краевого парламента.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В связи с этим предлагается внести на рассмотрение думы проект постановления о назначении выборов и назначить выборы на 8 сентября 2019 года. За это решение члены комитета проголосовали единогласно. Ожидается, что проект постановления будет рассмотрен на очередном заседании краевого парламента 30 мая 2019 года.

Краевая дума седьмого созыва будет формироваться по новым правилам. Прежде всего, изменится соотношение депутатов, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам.

Теперь депутатов-одномандатников в думе будет большинство - 24 человека, а депутатов, избранных по партийным спискам, - 12. Новая схема одномандатных избирательных округов уже утверждена постановлением от 26 апреля 2019 года. Претерпели изменения и правила формирования партийных списков: теперь они будут состоять только из региональных групп, общерегиональной части в них не будет.