2019-05-16T08:17:05+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитался о доходах за прошлый год

У главы региона в собственности - жилые дома, квартиры, земля, "лексус", "круизер" и две "моторки"
Виктор ОРАТАЙ
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитался о доходах за прошлый год. Фото Вячеслава Реутова.Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитался о доходах за прошлый год. Фото Вячеслава Реутова.Фото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задекларировал около 5,5 миллиона рублей дохода в прошлом году. Декларация опубликована на сайте правительства региона.

Согласно ее тексту, в собственности у Сергея Фургала значатся три земельных участка общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Из другого недвижимого имущества - два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метров , также квартиры площадью 29,9 и 76,9 квадратных метров, а также хозяйственное строение площадью 20 «квадратов».

Кроме того, в опубликованной декларации значатся автомобили Lexus LX570, Toyota Land Cruiser и две моторные лодки.

Супруга Фургала за 2018 год заработала около 735,5 тысячи рублей. В собственности у нее - жилой дом площадью 66,2 квадратных метра, две квартиры площадью 52 и 47,7 квадратных метров, а также Toyota Land Cruiser.

До избрания на пост губернатора региона Сергей Фургал был депутатом Госдумы. В сведениях о доходах за 2017 год значится, что он заработал около 4,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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