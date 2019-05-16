Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитался о доходах за прошлый год

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задекларировал около 5,5 миллиона рублей дохода в прошлом году. Декларация опубликована на сайте правительства региона.

Согласно ее тексту, в собственности у Сергея Фургала значатся три земельных участка общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Из другого недвижимого имущества - два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метров , также квартиры площадью 29,9 и 76,9 квадратных метров, а также хозяйственное строение площадью 20 «квадратов».

Кроме того, в опубликованной декларации значатся автомобили Lexus LX570, Toyota Land Cruiser и две моторные лодки.

Супруга Фургала за 2018 год заработала около 735,5 тысячи рублей. В собственности у нее - жилой дом площадью 66,2 квадратных метра, две квартиры площадью 52 и 47,7 квадратных метров, а также Toyota Land Cruiser.

До избрания на пост губернатора региона Сергей Фургал был депутатом Госдумы. В сведениях о доходах за 2017 год значится, что он заработал около 4,6 миллиона рублей.