«Да, у вас просто простуда»: четырехлетний мальчик умер в больнице Магадана от менингита из-за неправильно поставленного диагноза

Трагедия случилась в конце апреля этого года в одном из поселков Северо-Эвенского района. Последний месяц весны – время сезонных болезней, и как обычно в зоне особого риска оказываются дети. Поход в больницу стал для местной жительницы роковым. На прием в поликлинику она пришла из-за четырехлетнего сына. У мальчика был насморк и высокая температура. Обеспокоенная родительница сперва подумала, что это просто простуда, и пришла к педиатру, чтобы тот поставил точный диагноз.

Педиатром в районной больнице, куда обратилась женщина, работает молодой специалист. Он осмотрел пациента и вынес свой вердикт – ОРВИ, ничего серьезного. Никаких требований сдать какие-либо анализы, чтобы удостовериться в диагнозе, врач не высказал. В итоге мужчина назначил ребенку противовирусные препараты и отправил домой вместе с мамой. Следующий прием был назначен на 26 апреля.

Всю рабочую неделю мальчик мучился от насморка и жара. Однако, на вторую встречу к врачу он попасть не смог, потому что в этот день было очень ветрено и мама побоялась, что сыну станет еще хуже. На следующее утро так и случилось. Маме пришлось позвонить другому врачу уже в субботу вечером. Специалист приехал, осмотрел мальчика и сказал: «Срочно госпитализируем!» Женщина с ребенком легли в ту ж районную больницу. Ночью состояние пациента ухудшилось до критического – у него упало давление, и уже начались судороги. Врачи решили провести реанимационные мероприятия.

Ближе к шести утрам следующего дня сотрудники больницы отправили маму домой за вещами ребенка, чтобы экстренно санавиацией доставить мальчика в больницу Магадана. Однако женщине позвонили из медицинского учреждения. В трубке она услышала самые страшные слова - «к сожалению, ваш сын скончался». Позже выяснилось, что у мальчика был менингит. Не грипп, не ОРВИ, а менингококковая инфекция.

- По результатам проверки прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона главному врачу МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница»,- рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Татьяна Маричук, прокурор Северо-Эвенского района. – В итоге педиатру объявили выговор. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района. Кроме того, органом следствия по факту смерти ребенка проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Лишь по результатам проверки станет ясно, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по другой статье – «Халатность».