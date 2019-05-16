2019-05-16T13:54:48+03:00
Общество

Радио «Комсомольская правда-Хабаровск» задаст ваши вопросы мэру

Сергей Кравчук в прямом эфире расскажет о самом главном
Мирослава КИМ
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Радио «Комсомольская правда-Хабаровск» задаст ваши вопросу мэруРадио «Комсомольская правда-Хабаровск» задаст ваши вопросу мэруФото: Администрация Хабаровска
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Близится День города в Хабаровске. Краевая столица в этом году отметить свой 161 День рождения. Несмотря на то, что дата отнюдь не юбилейная, подарки для жителей будут весьма хорошие. «Комсомолка» устраивает акцию «Спроси у мэра».

Сергей Кравчук придет на прямой эфир радио «Комсомольская правда - Хабаровск» накануне дня города, 28 мая. Поговорим о планах на будущий год, и, конечно же, зададим ваши вопросы в прямом эфире. Как вы можете их озвучить? Инструкция ниже.

Сообщения с вопросами можно отправить на Whatsapp по номеру телефона +7(909) 852 33 22. Обязательная пометка «вопрос мэру». Также можно написать в директ в инстаграм. Наш аккаунт: radiokp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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