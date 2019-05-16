2019-05-16T11:48:32+03:00
Дом. Семья

Дикая рысь расхаживала возле детского сада в Хабаровске

Кошку вынудили выйти в город природные пожары
Мария ИГНАТЬЕВА
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Дикая рысь расхаживала возле детского сада в ХабаровскеДикая рысь расхаживала возле детского сада в ХабаровскеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровске накануне вечером в социальных сетях появилось видео, как во дворе жилого дома прогуливается рысь. Хищница вела себя спокойно - на людей не бросалась, скорее даже сторонилась их. Специалисты говорят, что это нормальное поведение для больших кошек этого вида.

- Вечером, около 19:00, нам сообщили, что на улице Чкалова заметили рысь. Дикая кошка прогуливалась рядом с детским садом, - уточнил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края. - Рысь - не агрессивное животное, если не провоцировать, не нападет на человека. Они скрытные и не контактные.

Местные жители подтверждают, что большая кошка вела себя спокойно. Вальяжно ходила возле домов. Однако подходить к ней близко никто не рисковал. В итоге рысь незаметно скрылась.

- Мы около часа ее искали по производственным базам. В итоге нашли и обездвижили - усыпили. Потом отвезли обратно в тайгу. Домой, - резюмировал Юрий Колпак.

Специалисты предполагают, что рысь пришла в Хабаровск с Левого берега Амура. Речку она перешла, когда еще был лед. С тех пор и жила на прибрежной полосе, питаясь воробьями и другими птицами. Однако природные пожары вынудили хищницу выйти в город, где относительно безопасно. Да и пищи тоже хватает - все те же птицы, да и мыши есть.

Всего с начала года это уже тритий случай выхода рыси в населенный пункт. Сначала кошка объявилась в районе имени Лазо в поселке Екатеринославка. Животное тоже отловили и увезли подальше от людей. Второй случай был в поселке Хор, но там кошка просто побегала рядом с домами, а потом ушла обратно в лес.

Опасения вызывает тот факт, что природные пожары действительно могут сыграть не только против хищников, но и людей. Одно дело, когда от огня в город бегут рыси и другие не опасные животные, другое, если в Хабаровск из тайги начнут сбегаться тигры и медведи. Но пока ситуация находится под контролем. Серьезных основания для переживаний пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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