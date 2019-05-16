«Если бы не внучка, мы бы все задохнулись»: в Еврейской автономии 15-летняя девочка спасла свою семью от неминуемой гибели в пожаре

БДИТЕЛЬНАЯ ВНУЧКА

Место действия - небольшое село Калинино в Еврейской автономии. Обычный будний день подходил к концу. Пенсионерка Нина Бутырина вместе с мужем и сыном занимались ремонтом своего частного дома.

К вечеру все уже были без сил, и к тому времени, как домой вернулся самый младший член семьи – 15-летняя внучка Лиза, все крепко спали. Девочка тихонько зашла в свою комнату и легла спать. Сразу уснуть не удалось, решила еще немного посидеть в интернете. Неожиданно она услышала треск на улице.

- Я быстро подошла к окну, которое выходит на веранду, и увидела в отражении соседского иллюминатора огонь. Повернула голову и поняла, что горит наш дом, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Елизавета Сенчилло. - Я так испугалась, было очень страшно, но я понимала, что действовать нужно было быстро, потому что ни бабушка, ни дедушка, ни дядя от этого шума не проснулись. Я начала кричать и поднимать всех с кровати, чтобы мы эвакуировались из дома.

Лиза признается, что тогда вообще ни о чем не думала, времени на это не было. Вероятно, тут еще и выброс адреналина сделал свое.

- Я вообще не успела ничего понять.. Услышала только голос внучки, которая кричала: «Мы горим! Бабушка, дедушка, бежим!» Разумеется, мы все проснулись и выбежали на улицу, практически в чем мать родила, - делится с «КП»-Хабаровск» Нина Бутырина, бабушка Лизы. – Все документы, все вещи, все сгорело – мы остались ни с чем, но, конечно, если бы не внучка, мы бы все задохнулись.

Пока соседи звонили пожарным, вся босая семья на улице смотрела, как горит их дом. Зайти внутрь и забрать хоть что-то ценное было просто опасно для жизни.

Сейчас Лиза находится в лагере, но ежедневно звонит бабушке и дедушке, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. ФОТО: предоставлено лагерем "Океан".

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОЖАРА

Через несколько минут к полыхающему дому приехали пожарные.

- На момент прибытия расчетов пламенем уже была охвачены веранда дома и близлежащие хозяйственные постройки,- отмечает Ксения Письменова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. - Все усилия спасателей были направлены на сохранение жилого помещения.

Но, как говорит Нина Борисовна, спасти дом так и не удалось. Жить в нем сейчас просто невозможно. Поэтому семья дружно переехала в гараж.

- Ну конечно, нет тех удобств, но ведь главное, что все мы живы. Я всегда говорила, что мы с дедом живем ради Лизы, теперь она наш талисман. Спасибо всем соседям, которые помогли нам с одеждой, матрасами. Я ведь даже пенсию пока получить не могла из-за того, что у меня паспорта нет. Но ничего. Расстраиваться и отчаиваться не будем. Руки, ноги есть, поэтому все сделаем сами, ни на кого надеяться не будем.

Сейчас Лиза находится в лагере, но ежедневно звонит бабушке и дедушке, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. Волнуется. Роднее их, у нее никого. Родителей девочки практически с рождения лишили прав, и ее официальным опекуном стала Нина Борисовна. Благодаря ее воспитанию, девочка выросла очень доброй, отзывчивой и открытой. Главное - человеком, способным на поступки. Поэтому бабушка может гордиться своей внучкой. Несмотря на то, что они лишились дома, у них осталось самое ценное – их семья и они сами.