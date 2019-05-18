«Полный запрет на посещение лесов»: режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за мощного пожара

Со вчерашнего дня в Советской Гавани пытаются потушить мощный лесной пожар. Огонь распространился на площади 4,5 тысячи гектаров леса. Как отмечают сотрудники лесоохраны, возгорание набрало обороты буквально за сутки. Скорее всего, виной тому сильный порывистый ветер, который разогнал языки пламени на такую большую территорию. Властям ничего не оставалось, кроме как принять решительные меры – в Советской Гавани ввели режим ЧС.

Над тушением пожара работают 52 человека на 16 единицах техники. К счастью, ближайший населенный пункт от очага возгорания находится в 40 километрах. Селам и поселкам ничего не угрожает, поэтому нет никакой надобности в эвакуации жителей.

- Сейчас в Советско-Гаванском районе установлен 4-й класс пожарной опасности — предпоследний уровень. Риск возгораний там максимально высок. На территории Советского лесничества введен полный запрет на посещение лесов. Всех граждан, том числе охотников и рыбаков, наши сотрудники просят покинуть лесную зону, - рассказали в управлении лесами правительства Хабаровского края.

По данным специалистов, по состоянию на 17 мая в Хабаровском каре зарегистрировано пять природных пожаров в Амурском, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Их тушением занимаются больше сотни человек и 22 единицы техники.