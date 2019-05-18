2019-05-18T09:16:43+03:00
Происшествия

Альпинист из Японии сорвался при восхождении на вулкан Камень на Камчатке и погиб

Двух оставшихся в живых иностранцев вместе с погибшим доставили в поселок Козыревск
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Альпинист из Японии сорвался при восхождении на вулкан Камень на Камчатке и погибАльпинист из Японии сорвался при восхождении на вулкан Камень на Камчатке и погибФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Изменить размер текста:

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 17 мая, вечером. Группа из трех японских альпинистов отправилась на восхождение на вулкан Камень. Он считается вторым по высоте вулканом на Камчатке (4 575 метров). Как говорят местные альпинисты, Камень является одним из самых сложных для восхождения вершин полуострова, поэтому покорить его по силам только профессионалам. Даже его склон относят к 4 А категории сложности – выше среднего.

Как стало известно, на вершине не всем иностранцам удалось выжить при восхождении – один из японцев сорвался с вулкана и погиб на месте. Его тело нашли оставшиеся в живых туристы на высоте более 3,5 метра.

- Спасатели краевого поисково-спасательного отряда выезжали на место ЧП для эвакуации туристов, - отметили в дежурной диспетчерской.

Позже стало известно, что сегодня утром на вулкан вылетал вертолет. Приземлиться удалось на высоте 3300 метров в районе домика вулканологов, где спасателей ожидали двое оставшихся членов группы.

- Обоих туристов и погибшего альпиниста на воздушном судне доставили в поселок Козыревск. Там сейчас проводятся следственные мероприятия, - рассказал корреспонденту «КП»-Хабаровск» Роман Байкалов, начальник отдела обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Работа, по информации пресс-службы правительства, осложнялась предельной высотой, однако власти отмечают, что спасатели отработали ЧП очень слаженно.

- Не каждый сегодня имеет такую подготовку, чтобы сработать на высоте 3300 метров. Камчатка именно та территория, где развивается туризм, в том числе экстремальный, а здесь возможны разные риски. Поэтому мы должны быть готовы к работе в любых условиях, на любой высоте, - сказал Сергей Хабаров.заместитель председателя правительства Камчатского края.

Все альпинисты зарегистрированы и застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске чествовали лучших работников предприятий города
Пожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метров
Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки леса
Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклона
Ради своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступление
Погода в Хабаровске на 18 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождь
Клещи в Хабаровском крае резко активизировались и хотят больше людской крови
Хабаровчанину не удалось спокойно переехать из-за внезапно пропавших вещей
Новый глава Амурского района в Хабаровском крае вступил в должность
Для «Тепловых сетей» в Хабаровске ищут нового руководителя
Магаданцы заинтересовались капремонтом многоэтажек в Хабаровском крае
Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористов
Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске
Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продукты
Туристу в Хабаровске пришлось дважды заплатить за один гостиничный номер
Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае
Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условиях