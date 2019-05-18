Альпинист из Японии сорвался при восхождении на вулкан Камень на Камчатке и погиб

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 17 мая, вечером. Группа из трех японских альпинистов отправилась на восхождение на вулкан Камень. Он считается вторым по высоте вулканом на Камчатке (4 575 метров). Как говорят местные альпинисты, Камень является одним из самых сложных для восхождения вершин полуострова, поэтому покорить его по силам только профессионалам. Даже его склон относят к 4 А категории сложности – выше среднего.

Как стало известно, на вершине не всем иностранцам удалось выжить при восхождении – один из японцев сорвался с вулкана и погиб на месте. Его тело нашли оставшиеся в живых туристы на высоте более 3,5 метра.

- Спасатели краевого поисково-спасательного отряда выезжали на место ЧП для эвакуации туристов, - отметили в дежурной диспетчерской.

Позже стало известно, что сегодня утром на вулкан вылетал вертолет. Приземлиться удалось на высоте 3300 метров в районе домика вулканологов, где спасателей ожидали двое оставшихся членов группы.

- Обоих туристов и погибшего альпиниста на воздушном судне доставили в поселок Козыревск. Там сейчас проводятся следственные мероприятия, - рассказал корреспонденту «КП»-Хабаровск» Роман Байкалов, начальник отдела обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Работа, по информации пресс-службы правительства, осложнялась предельной высотой, однако власти отмечают, что спасатели отработали ЧП очень слаженно.

- Не каждый сегодня имеет такую подготовку, чтобы сработать на высоте 3300 метров. Камчатка именно та территория, где развивается туризм, в том числе экстремальный, а здесь возможны разные риски. Поэтому мы должны быть готовы к работе в любых условиях, на любой высоте, - сказал Сергей Хабаров.заместитель председателя правительства Камчатского края.

Все альпинисты зарегистрированы и застрахованы.