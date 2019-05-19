2019-05-19T09:35:27+03:00
Общество

Зампред правительства Магаданской области вместе с сыном отмывал государственные деньги

Такой версии придерживается официальное следствие, материалы уголовных дел готовят для передачи в суд
Ольга КИВА
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Зампред правительства Магаданской области вместе с сыном отмывал государственные деньгиЗампред правительства Магаданской области вместе с сыном отмывал государственные деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Магаданской области закончилось расследование резонансного коррупционного дела. Главный фигурант разбирательства – заместитель председателя регионального правительства Игорь Озимок. Чиновнику предъявили обвинение сразу по нескольким статьям – незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности, отмывание денег, полученных преступных путем, превышение должностных полномочий. Также на скамье подсудимых окажется и сын госслужащего, которого уличили в пособничестве в незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности и в отмывании денег.

- Ранее сообщалось, что в 2015 году чиновник вместе с сыном подыскал коммерческую фирму, работающую в подконтрольных ему сферах. Игорь Озимок планировал воспользоваться своими полномочиями, обеспечив предприятию возможность заключить госконтракт. Таким образом он хотел получить за счет сделки прибыль, которой собирался воспользоваться по своему усмотрению. Замысел госслужащему удалось осуществить в период с 2015 по 2016 годы, - рассказали пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия, Игорь Озимок нашел организацию, устроил так, чтобы Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление транспорта и автомобильных дорог» заключило с ней госконтракт стоимостью более 59 миллионов рублей. Однако в аффилированной компании не было ни техники, ни специалистов, значит, нужно было заключить договор субподряда. Согласно этому документу исполнитель получил 47 миллионов рублей, еще 12 миллионов рублей оставались на счетах подконтрольной чиновнику фирмы.

Следователи уже собрали достаточное количество доказательств вины фигуранта. В настоящее время материалы уголовного дела готовят для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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