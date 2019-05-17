2019-05-17T08:06:23+03:00
Происшествия

Многодетную мать, желавшую задушить и выбросить своего младенца с балкона, осудили в Хабаровске

Женщину приговорили к лишению свободы за покушение на убийство девятимесячного сына
Кристина ГРИН
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Многодетную мать, желающую задушить и выбросить своего младенца с балкона, осудили в ХабаровскеМногодетную мать, желающую задушить и выбросить своего младенца с балкона, осудили в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жуткое происшествие случилось в апреле прошлого года в селе Ильинка. Отличилась 27-летняя местная жительница, которая успела трижды стать мамой, однако чувство материнства к ней так и не пришло. Опеки над одним из малышей она лишилась, второй ребенок остался жить с отцом. У нее на попечительстве был один мальчик, родившийся девять месяцев тому назад.

В этот страшный день дома были она, ее возлюбленный - отец мальчика - и его мама. Пока взрослая женщина была в другой комнате, а мужчина спал, мать напилась. Этот процесс в ее жизни был постоянным. Но вот на этот раз распитию алкоголя мешал малыш, который плакал, капризничал и не давал ей предаваться любви к зеленому змию.

В итоге родительница швырнула мальчика на диван, схватила подушку и начала душить сына. Дальше она взяла ребенка на руки и понесла на балкон, расположенный на четвертом этаже. Женщина открыла створки остекления и попыталась сбросить сына с высоты на улицу. Ситуацию спас отец мальчика, который чудом проснулся, прежде чем случилось неизбежное. Он выбежал на балкон и забрал сына из рук женщины.

На этот раз многодетная мать попала под следствие. Ее обвинили в покушении на убийство малолетнего ребенка.

- В ходе предварительного следствия и в суде подсудимая не признала свою вину в содеянном, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Сачук, гособвинитель суда Хабаровского района. – Она утверждала, что не совершала указанных действий и смерти ребенку не желала, признает только состояние алкогольного опьянения. Мы ходатайствовали признать ее виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В итоге суд согласился со стороной обвинения и приговорил горе-маму к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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