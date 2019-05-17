2019-05-17T09:33:42+03:00
Общество

Очень мокрая неделя: синоптики предупредили жителей Хабаровского края о неделе гроз, ливней и штормового ветра

Доставайте зонты, дождевики и резиновые сапоги – погода вскоре разойдется по полной [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Синоптики предупредили жителей Хабаровского края о неделе гроз, ливней и штормового ветраСиноптики предупредили жителей Хабаровского края о неделе гроз, ливней и штормового ветраФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Жара, которая подарила хабаровчанам несколько по-настоящему летних праздничных дней, уже позади. На смену солнцу пришло пасмурное небо, а вместе с ним – ливни, грозы и сильный ветер.

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Мощный циклон в Хабаровске.
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Циклон обрушился на регион 16 мая. Дождь пошел ближе к вечеру. Да еще как пошел! По данным специалистов, скорость ветра вчера достигала 25 метров в секунду. Ветер и повалил ветки деревьев и наделал много шума в городе. А самое главное – синоптикам нечем нас утешить, потому что дальше будет только хуже. Нас ждет очень мокрая рабочая неделя.

Доставайте зонты, дождевики и резиновые сапоги – погода вскоре разойдется по полной Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Доставайте зонты, дождевики и резиновые сапоги – погода вскоре разойдется по полнойФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Циклон пришел к нам с Запада, сейчас он находится над Амурской областью, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС. – Ночью и завтра днем ожидаются осадки в южных и центральных районах региона. Местами дожди будут интенсивными с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +6+11 градусов, дневные +18+23 градуса.

Улучшение погодных условий будет лишь к следующим выходным. Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Улучшение погодных условий будет лишь к следующим выходным.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В воскресенье, по данным специалистов, будет немного получше. Циклон даст жителям региона небольшую передышку перед тем, как снова обрушиться ливнями, грозами и шквалистым ветром. Затем на три дня – снова, здравствуй, неустойчивая погода.

- Дожди будут проходить с грозами. По предварительным данным, ожидается до 25 миллиметров осадков, - продолжает синоптик. - Улучшение погодных условий мы предполагаем, что будет лишь к следующим выходным.

Поэтому достаем дождевики, зонты, резиновые сапоги и куртки – встретим непогоду в полной боевой готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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