2019-05-17T10:15:45+03:00
Общество

Ограбление по-дальневосточному: тигр, вооружившись когтями, украл у многодетной семьи быка в Хабаровском крае

По некоторым данным, хищница пришла на охоту в поселок Мухен со своим детенышем
Элина ОГАНЕСЯН
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Ограбление по-дальневосточному: тигр, вооружившись когтями, украл у многодетной семьи быка в Хабаровском краеОграбление по-дальневосточному: тигр, вооружившись когтями, украл у многодетной семьи быка в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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Мухен – небольшой поселок на юге Хабаровского края. Местные говорят, что живут в лесу и уже давно привыкли к тому, что к ним заходят хозяева тайги. Чаще всего, конечно, тигры. Несколько дней назад многодетная семья, которая не так давно переехала в поселок, отправила своего быка пастись неподалеку от леса. Там и произошло дерзкое ограбление по-дальневосточному.

Тигр, вооружившись когтями и клыками, стащил животное и унес в самую чащу. Там, с вероятностью 99 и 9 процента хищник отобедал парнокопытным. По некоторым данным, «преступление» совершили самка и ее детеныш, по крайней мере на это указывают улики – следы на земле.

В итоге семейство тигров сейчас сыто и довольно, блуждает сейчас у поселка в поисках новой жертвы для трапезы. А вот жильцам частного дома – хозяевам быка, ущерб никто не восстановит. Скот не был застрахован.

- Разумеется, всю информацию о произошедшем мы передали охотоведам, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Владимир Белоусов, глава поселка Мухен. –Тигры к нам заходят частенько, все-таки мы у них в гостях, а не наоборот. Один хищник даже собаку задрал, поэтому не удивляемся.

Вскоре охотоведы должны предоставить местным властям информацию о местонахождении тигра. В случае, если он будет представлять опасность для местных жителей, будет решаться вопрос по ее отлову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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