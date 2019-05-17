Пожар на Центральном рынке Петропавловска-Камчатского: десятки людей эвакуированы, предприниматели терпят убытки

Происшествие случилось сегодня, 17 мая, в Петропавловске-Камчатском. В пятницу, как обычно бывает, местные жители пошли за продуктами. Однако удачным походом по магазинам их случай назвать нельзя. В краевой столице загорелся Центральный продовольственный рынок. На нем в основном расположены продуктовые отделы: рыба, мясо, молочная продукция. Разумеется, крупный пожар стал причиной того, что кассы в этот день у предпринимателей «не трещали по швам», а покупатели ушли ни с чем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/709338" frameborder="0"></iframe> В Петропавловске-Камчатском загорелся центральный рынок на 6-м км.

- На рынке около 10 павильонов, горит центральный, самый большой из всех. Всех покупателей эвакуировали с территории рынка и павильонов, предварительно пострадавших нет, - говорит очевидец происшествия.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ситуацию прокомментировали в краевом МЧС, чьи сотрудники которые буквально несколько минут назад справились с задачей по тушению пожара.

Сейчас на месте работают сотрудники Госпожарнадзора, которые будут устанавливать причину возгорания и ущерб, который понесли предприниматели из-за огня.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- Камчатские пожарные локализовали возгорание в здании рынка, который рассоложен на проспекте 50-летия Октября в Петропавловске-Камчатском. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров , - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Ананьева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. -По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по проливке конструкций. На месте работают более 40 человек на 11 единицах техники.

В настоящее время ведется работы по проливке конструкций.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сейчас на месте работают сотрудники Госпожарнадзора, которые будут устанавливать причину возгорания и ущерб, который понесли предприниматели из-за огня.