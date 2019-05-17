«Успех для меня, когда от авторской песни бегут мурашки»: хабаровчанка рассказала об участии в масштабном музыкальном проекте «ПЕСНИ»

«КОСНИСЬ СВОЕЙ ПЕСНЕЙ МЕНЯ»

Каверы или авторские песни. Музыканты тратят много времени и сил, чтобы решить для себя, с чем они выйдут на сцену к зрителям. Талантливых вокалистов можно встретить практически на всех центральных тв-каналах, однако в основном там исполняют уже известные, легендарные песни. Со своей можно даже не соваться, но ведь каждый участник мечтает о том, чтоб стать настоящей звездой и покорять слушателей своими текстами и своей музыкой.

Наконец-то в стране появился масштабный телевизионный проект под названием «ПЕСНИ» на ТНТ. Здесь, разумеется, важно, чтобы все участники были талантливыми исполнителями, но самое главное, на что обращают особое внимание – авторская песня.

В первом сезоне хабаровчане пристально следили за проектом, потому что участие в нем принимал известный в краевом центре певец. Не удивительно, что на второй сезон таланты из Хабаровска снова отправились покорять московского зрителя и двух продюсеров шоу: Басту, представляющего творческое объединение «Газгольдер», и Тимати, создателя лейбла Black Star. На этот раз именитых артистов приехала удивить VITA – красивая блондинка с неординарной подачей своего авторского контента.

VITA признается, что никогда не смогла бы так сидеть в офисе. Для нее это будто тюрьма, в которой тебя полностью лишают той самой свободы творческого человека.Фото: Ульяна КОСКИНА

КРАСНЫЙ ДИПЛОМ VS ПЕСНИ

VITA – яркая девушка из Николаевска-на-Амуре. Глядя на нее, не сразу можно сказать, что за плечами у нее красный диплом об окончании вуза по специальности «мировая экономика». VITA знает два языка и даже пробовала работать логистом в одной из крупных компаний. Рутинная работа, бумаги и цифры вскоре сделали свое и через четыре месяца девушка уволилась. Она признается, что никогда не смогла бы так сидеть в офисе. Для нее это будто тюрьма, в которой тебя полностью лишают той самой свободы творческого человека.

- Потом я работала в барах, ресторанах, да и до сих пор работаю в заведениях. Для меня это работа. Никто не надеется на то, что в заведении тебя заметит продюсер. По крайней мере такое невозможно именно в Хабаровске, – рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» VITA. – В любом деле это уже перестает быть гольным творчеством. Сейчас же для меня музыка – это ремесло, и только с таким отношением ты растешь. Одного энтузиазма тут уже не хватает, думаешь о будущем, о том, что тебе даст эта работа, и как ты можешь поменять себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/709384" frameborder="0"></iframe> Хабаровчанка VITA рассказала об участии в проекте "ПЕСНИ"..

И вот для VITA наступает новый этап в жизни. Она решается на участие в популярном телепроекте. Уже на этапе кастингов и отборов было видно, что хабаровчанка выделяется своей неординарностью. А самое главное – песни, написанные и исполненные ею самой, покорили тысячи зрительских сердец.

«ПЕСНИ» - ЭТО ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ»

Для любого вокалиста, который раньше выступал только с каверами, участие в проекте стало настоящей школой жизни. Ведь важно было не только красиво, качественно и душевно спеть песню, но и хорошо выглядеть по ту сторону экрана. А это не так просто, как могло казаться. Но большим испытанием стало вынести на суд зрителей и продюсеров свои авторские тексты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/709386" frameborder="0"></iframe> Участница шоу "ПЕСНИ" в гостях у "Комсомольской правды" в Хабаровске"..

- «ПЕСНИ» для меня – это личная история. Все, что произошло там, осталось при мне, потому что показали по телевизору только 10 процентов от всего. Когда я смотрела на себя в выпусках, мне казалось, что это не я. Но увидеть себя со стороны – очень крутая возможность, особенно в таких условиях. Я, например, поняла, что я не умею работать на камеру. Это мелочи, но важные, – говорит VITA. – Главная моя цель была – продвинуть себя как отдельную творческую единицу со своей музыкой. Это ж уникальный проект, только здесь можно петь свое. Рассказывать свою историю.

Девушка признается, что первую песню она написала уже в осознанном возрасте, где-то после 20 лет. Разумеется, она была о любви, неразделенной, драматичной и искренней. Сосчитать общее количество текстов практически невозможно. VITA признается, что в будущем у нее, конечно, появятся песни, посвященные любви, но она бы хотела обратить особое внимание теме преодоления трудностей, боязни и внутренней борьбы.

ПЕТЬ АВТОРСКИЕ ПЕСНИ ИЛИ КАВЕРА – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Вопрос, который мучал каждого участника. «Комсомолка» решила выяснить у VITA, почему после стольких лет исполнения каверов на шоу она все-таки пришла с еще не проверенными авторскими песнями.

- Когда ты поешь чужую песню, там уже все за тебя сделали, вложили характер, настроение, свою историю, и твоя задача сделать это не хуже. Когда я пела свою песню на проекте, я поняла, что вообще не знаю себя, как артиста. Какую историю придать песне, как ее подать. На этапе кастингов я была для себя непонятной, – делится VITA. – Был страх, что не поймут мои песни. На этапе отборов я вообще боялась. Мне всегда кажется, что, наверное, получилось не очень и можно было получше. Когда я выходила уже, спев свою песню, один из сотрудников позвал меня и сказал: «Ты первая, от кого у меня сегодня были мурашки». Я подумала: «ничего себе, правда?» Этот момент придал мне уверенности в выступлении с авторскими песнями.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Разумеется, все десятки участников приехали в Москву не просто засветиться в телевизоре, но и ради приза – пять миллионов рублей и подписание контракта с одним из продюсеров.

- Часто спрашивали, чье творчество мне ближе. Когда говорят о Тимати, сразу всплывает песня про баклажан, про Басту – «Сансара». Наверное, все-таки Баста ближе. Тимати я помню еще по «Фабрике звезд», а Басту даже никогда не слушала. Но само творческое объединение «Газгольдер» мне ближе. Я знала, что больше подхожу команде Басты, потому что для меня коммерция не играет важную роль. В «Газгольдер», на мой взгляд, больше самобытности.

Именно Баста, по мнению девушки, смог бы помочь ей сочинить репертуар, песни которого стали бы для людей панацеей. От коммерции она далека, хочет, чтобы ее музыка несла созидательный характер и мотивировала людей на настоящие поступки, внушая доверие и веру в светлое. Но вот про второй главный приз VITA рассуждает очень разумно и прагматично. Она признается, что выигранные пять миллионов она бы потратила на покупку квартиры.

«БОЮСЬ СТАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОДНОЙ ПЕСНИ»

Уже известно, что VITA не прошла этап отбора в команды к продюсерам, но ее творческий путь еще только начинается. Участие в такого рода шоу – полезный опыт, который, однозначно, пригодится ей на сцене. Сейчас девушка признается, что теперь очень хочет организовать концерт, на котором выступят артисты с авторскими песнями. Вопрос – какими и в каком городе.

- Мне бы хотелось будущего как у Земфиры. Она какая есть, такая и есть. Или как «Сплин». Их песни и музыка цепляют, поэтому они до сих пор популярны. Бывает стыдно за песни, которые слушаю. Стандартная попса – вот за нее стыдно, – говорит VITA. – Стандартный бит, слова, которые можно написать за три минуты. Не концерт, когда приезжает артист и поет одну песню и семь ремиксов на нее. Очень боюсь стать певицей одной песни.

Мы же уверены, что будущее исполнительницы одной песни ей не светит. Ведь творить такие тексты, аккомпанировать музыкой, от которой мурашки, и не иметь успех просто невозможно. Поэтому, шоубиз, посторонитесь, вы еще услышите о красотке VITA с Дальнего Востока. Ее песни уж точно растопят искушенные сердца московских меломанов.