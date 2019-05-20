В Кировском районе Хабаровска утонул в Амуре 13-летний мальчик

В Хабаровске в минувшее воскресенье утонул 13-летний подросток. В обстоятельствах случившейся на берегу Амура в районе завода «Дальдизель» трагедии разбираются следователи.

- 19 мая 2019 года 13-летний мальчик находился на пирсе лодочной станции, расположенной в Кировском районе Хабаровска. Во время прогулки по причалу ребенок упал в реку Амур. Очевидцами происшествия стали родственник мальчика, а также граждане, отдыхающие на берегу. Они попытались спасти несовершеннолетнего, но не смогли. 20 мая 2019 года тело подростка подняли из воды, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели ребенка проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю уточнили, что поиски проводились вчера вечером и сегодня утром силами полиции, городских спасателей и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

По предварительным данным спасателей, мальчик катался на резиновой лодке в районе пляжа «Дальдизель» города Хабаровска.

- Он уронил ботинок в воду и наклонился, чтобы его вытащить. Не справившись с равновесием, мальчик перевернулся. Недалеко от ребенка находился его дедушка, но к сожалению, он не успел вовремя среагировать. Ребенка унесло течением, - рассказали в пресс-службе управления, добавив, что спасательного жилета у подростка не было.