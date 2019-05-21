2019-05-21T06:33:42+03:00
Происшествия

Туристка из Хабаровска лишилась 10 тысяч долларов в аэропорту

Валюту изъяли во время таможенного контроля, наличные лежали в одной из сумок
Борис КОКУРИН
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У туристки, вылетавшей из Хабаровска в Южную Корею, изъяли около 10 тысяч долларовУ туристки, вылетавшей из Хабаровска в Южную Корею, изъяли около 10 тысяч долларовФото: Хабаровская таможня
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Если быть точным, то сумма изъятых денег составила 9920 долларов США, по текущему курсу это 642565 рублей. Дело в том, что женщина, летевшая в Сеул, не задекларировала валюту, а просто сложила доллары в одну из сумок.

- По таможенному кодексу Евразийского экономического союза вывозить за рубеж без декларирования можно сумму эквивалентную 10 тысячам долларов США, - рассказала Виктория Алёшина, пресс-секретарь Хабаровской таможни. – Но у туристки из России было с собой гораздо больше: около 20 тысяч американских долларов. Как рассказала женщина, таможенные правила она не читала, хотя за рубеж выезжает достаточно часто.

В итоге деньги, не попадающие под лимит, изъяли, сейчас они находятся в камере хранения вещественных доказательств Хабаровской таможни. В отношении незадачливой туристки возбуждено дело об административном правонарушении: «Недекларирование, либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

В лучшем случае, женщине после решения суда удастся вернуть только половину этих денег. В худшем - заплатить штраф в два раза превышающий незадекларированную сумму. Так же таможенники могут конфисковать все изъятые доллары – это тоже предусмотрено законом.

- Это уже второй случай недекларирования наличной валюты, выявленный нашими сотрудниками в этом году, - сообщила Жаннетта Ким начальник отдела валютного контроля Хабаровской таможни.

При этом в ведомстве напоминают, что сейчас для того, чтобы заполнить таможенную декларацию не нужно куда-то ехать. Сделать это можно на сайте Федеральной таможенной службы прямо из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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