«Спал с ружьем, ел и пил снег»: на Камчатке охотник, проведя в лесу почти неделю, выбрался из чащи живым

ГУСИ ПОЛЕТЕЛИ – ПОРА НА ОХОТУ

Каждый год 45-летний Виктор Ожгибесов ездит с друзьями на охоту. Традиция такая - как только в небе появляются гуси, мужчины уезжают из дома. Так и случилось седьмого мая. Виктор и восемь его товарищей в полном обмундировании отправились в лес. Они уже точно знали, где остановятся и куда поставят палатки. Как-никак, "не первый год замужем".

Восьмого мая рано утром охотники уже разбили свой лагерь в глуши, примерно в 60 километрах от родного села Каменское. С собой у них было все необходимое. Сам Виктор подготовился к поездке безупречно: спички, веревка, оружие, еда, несколько курток, коврики, спальники, бензин, топоры. В тайге охотники пробыли несколько дней. И уже 10 мая днем мужчины выдвинулись в сторону дома. По пути решили остановиться еще на денек у озера, чтобы и там немного пострелять птиц. По сценарию возвращение домой планировалось 11 числа ранним утром, но жизнь внесла свои коррективы.

ПЕРВАЯ НОЧЬ В ОБНИМКУ С РУЖЬЕМ

Ближе к вечеру Виктору захотелось покататься на снегоходе. Да-да, сейчас май, но на Камчатке снег лежит и таять не думает. Мужчина взял с собой мобильный телефон, охотничье ружье, как-никак хищники кругом, предупредил товарищей и выехал в глубь леса.

Как назло, там снегоход и застрял, вытащить его Виктор сам никак не смог. Машина – в заточении, охотник продрог до костей. С собой ни еды, ни сменной одежды – ненадолго ведь уезжал.

- Начало темнеть, и я решил возвращаться к ребятам. Думал, напрямую пойду, срежу путь и вскоре буду на месте. По пути телефон разрядился, и я не смог никому позвонить, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Виктор Ожгибесов. - По дороге наткнулся на озеро. Глубокое было, поэтому пришлось его обходить. В итоге уже совсем стемнело, я сбился с курса и заплутал. Понял, что ночевать мне придется прямо здесь. Не растерялся. Нарвал соломы, к счастью, травы там хватает, нашел бугор, одет был тепло, но промок. Переночевал кое-как. В обнимку с ружьем своим.

Температура в эти дни не особенно баловала – ночью она опускались до минус 4 градусов. Но Виктор не отчаивался, выспался, насколько это было возможно, и на рассвете снова отправился в путь. Говорит, что главное не паниковать – от этого только хуже бывает.

ВКУСНЫЙ СНЕГ

Из-за того, что Виктор промок до костей, передвигаться по лесу ему было сложно. Но при ходьбе хоть как-то удавалось согреться – а это плюс. Мужчина уже не помнит, сколько именно километров он прошел, прежде чем понял, что он идет абсолютно не в том направлении. Как говорит сам Виктор, тундра - по ощущениям как пустыня, заблудиться в ней легко, потому что каждая сопка похожа на другую. Вот и наш герой плутал между озер. Где-то по пути ему попадались прошлогодние голубика и брусника. Но это разве еда?

- Траекторию выбирал по сопкам. Визуально что-то запоминал и пытался идти в том направлении. Казалось, что все рядом, но было совсем не так. Когда становилось очень тяжело ходить, и вечерело, я готовил себе ночлежку. Еды у меня вообще не было. Я пил только «тундровую воду» – это талый снег чайного цвета, – говорит Виктор. - Возможности приготовить что-то у меня не было. Спички с собой не взял – выложил, мой косяк. Надо всегда все с собой брать. В итоге пять ночей вот так - в обнимку с ружьем, а на завтрак, обед и ужин – снег.

Виктор признается, что отсутствие еды – меньшее из всех зол. С большей сложностью ему давалась не голодовка, а пешие прогулки на высокие сопки.

ДЕНЬ «Х»

В это время развернулась поисково-спасательная операция. Сперва найти друга пытались товарищи-охотники – все тщетно. В итоге жена Виктора обратилась к профессионалам – в региональное МЧС.

- После заседания комиссии по ликвидации ЧС было принято решение задействовать вертолет Хабаровского АСЦ МЧС России для поиска пропавшего мужчины, - говорит Юлия Ананьева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Власти даже согласились взять на себя все расходы.

- Губернатор дал поручение отправить в Пенжинский район вертолет для поиска охотника. Предоставили спасателям воздушное судно. Расходы на топливо мы возместили из краевого бюджета, – отметил Сергей Хабаров, министр специальных программ и по делам казачества региона.

Не терял надежды на спасение и сам Виктор. Он продолжал свой путь, рассчитывая на то, что за следующим поворотом он найдет дорогу к лагерю.

- 15 мая утром я вышел на зимовье на озере. Там разжег печку, к счастью, спички в домике имелись, как и продукты, - продолжает Виктор. - Суп пакетированный я заварил, там макарошки были. Он мне показался, если честно, очень вкусным. Это была единственная ночь, в которую я спал в более менее удобной обстановке, а главное – в тепле. Наутро также встал, разжег костер просидел полдня и бац - вертолет. Очень был рад его появлению. Если честно, знал, что за мной прилетят именно в этот день. Предчувствие было – рука правая чесалась, а это, как говорят, здороваться буду. В итоге вертолет забрал меня, и мы полетели домой.

Парадоксально, но оказалось, что Виктор все это время шел в абсолютно неправильном направлении. Каждый шаг не приближал, а наоборот отделял от лагеря с товарищами-охотниками. Выбраться из леса самостоятельно у него вряд ли бы вышло.

А вот дома Виктора с распростертыми объятиями встретила жена. Первое, что она сказала: «Слава богу. Живой!». Однако после такого путешествия по тайге у Виктора могут возникнуть проблемы, ведь супруга уже запретила впредь ездить на охоту. Женщины. Но ведь разве остановишь этих охотников?