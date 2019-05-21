Я сдам тебе дом «у пруда» в Приморье: в Хабаровске осудили мошенника, который заработал на аренде вымышленных коттеджей сотни тысяч рублей

ПРИМАНКА - ПРИМОРЬЕ

Лето. Пора, когда море так и манит к своим берегам жителей всей России. Дальневосточникам не нужно даже делать лишних перелетов, ведь совсем рядом теплый Приморский край. В июне прошлого года хабаровчанка Наталья (все имена изменены - прим. ред.) тоже решилась на поездку в соседний регион. Нашла на сайте бесплатных объявлений дельное предложение. Где-то под Находкой мужчина сдавал коттедж. И домик красивый, и цена приемлемая - 20 тысяч за сутки. Для всей семьи в самый раз - подумала Наталья. К счастью, под объявлением был номер телефона, и она тут же связалась с хозяином коттеджа, чтобы успеть забронировать себе место под солнцем.

- Здравствуйте! Подскажите, сдается еще домик? - спросила Наталья.

- Да, сдается, но работаем по предоплате. В случае необходимости можем приехать за вами на вокзал или аэропорт и довезти до места, - ответили на том конце провода.

«Чудно», - подумала хабаровчанка и через некоторое время перевела задаток на счет приморчанину, чтобы не опоздать и забронировать желанный домик у моря. Однако до собирания чемоданов дело так и не дошло, арендодатель скрылся. Вместо телефонных разговоров - короткие гудки, а вместо отдыха - испорченный отпуск и потеря денег. Наталья обратилась в полицию. Оказалось, что на уловки мошенника буквально за три месяца попались 11 жаждущих покупаться в море человек. А сумма ущерба составила больше 200 тысяч рублей.

ЧАС РАСПЛАТЫ ЗА 11 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На скамье подсудимых 31-летний Михаил, житель Амурской области. Нигде не работающий, детей и семьи не имеющий. Зато лихо знающий, как заработать деньги на бесплатных сайтах объявлений. Также в интернете он находил фотографии и картинки коттеджей и загородных домов (не факт, что находящихся в Приморье), и публиковал их с пометкой - «сдается». Местоположения у домиков каждый раз были разные, но важнее то, что подсудимый не имел никакого отношения ни к одному из них. Однако это не помешало Михаилу нехило заработать.

Сим-карты, номера которых были указаны в объявлениях, он покупал у цыган на рынке, чтобы не попасться оперативникам. Даже с картой не прогадал. Потерпевшие переводили деньги не на его счет, а на карты его приятелей, которые и знать не знали о махинациях друга. Примечательно, что преступление Михаила было для него не дебютным. Он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за наркотики и мошенничество. Вероятно, что решетка так его ничему и не научила. И он снова вступил на эту дорожку.

Уже в зале суда мужчина признался, что все деньги потратил не на квартиры, кредиты и машины, а на наркотики. Однако ему очень жаль, что все так получилось. В содеянном он раскаивался. Адвокаты, разумеется, просили суд «понять и простить» их подзащитного, но растрогать представителя Фемиды им так и не удалось.

- По совокупности 11 совершенных преступлений суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии - поселении, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Елена Никонова, старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска. - Ущерб пострадавшим он возместил частично. В остатке еще 50 тысяч рублей.

Сейчас Михаил находится в СИЗО. К счастью, там ему не удастся обманывать людей, предлагая им отдых в вымышленных коттеджах. Однако сезон отпусков в самом разгаре, а мошенников, желающих подзаработать, безграничное множество, поэтому будьте всегда начеку и не верьте объявлениям, предлагающим дома у моря за копейки.