2019-05-22T07:56:53+03:00
Общество

Единственная на Дальнем Востоке университетская "Точка кипения" открылась в Хабаровске

Коворкинг-центр начала работу на базе бизнес-инкубатора Тихоокеанского госуниверситета
Виктор ОРАТАЙ
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Единственная на Дальнем Востоке университетская "Точка кипения" открылась в Хабаровске. Фото пресс-центра ТОГУ.Единственная на Дальнем Востоке университетская "Точка кипения" открылась в Хабаровске. Фото пресс-центра ТОГУ.
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На базе бизнес-инкубатора Тихоокеанского государственного университета открылся университетский коворкинг-центр "Точка кипения".

ТОГУ стал единственный вузом Дальнего Востока, на базе которого появилась новая "Точка". Он был отобран в числе 12-ти университетов России из 177-ми претендовавших на создание на их базе пространства коллективной работы, которое объединяет представителей образования, науки, бизнеса и власти. Коворкинг-центры на базе вузов открылись всего в 10 городах России.

– Чтобы в ТОГУ открылась "Точка кипения", вуз должен был соответствовать ряду критериев. Среди них наличие инфраструктуры и различных сообществ сотрудников и студентов, которые направленны на развитие вуза. Университетская «Точка» является новым форматом. Ее задача – собрать в образовательном сообществе те идеи и новшества, которые появляются в головах молодых людей, и которые пока еще не были реализованы в нашей стране. Мы можем опробовать эти идеи на базе университетской «Точки кипения» и решить, нужно ли их реализовывать, какой результат это даст, - рассказал "КП"-Хабаровск" Андрей Клюев, программный директор «Точки кипения» ТОГУ.

Единственная на Дальнем Востоке университетская "Точка кипения" открылась в Хабаровске. Фото пресс-центра ТОГУ.

Единственная на Дальнем Востоке университетская "Точка кипения" открылась в Хабаровске. Фото пресс-центра ТОГУ.

Участие в открытии новой "Точки" приняли ректор университета Сергей Иванченко, министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, министр информационных технологий и связи Хабаровского края Кирилл Берман, министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Юрий Чайка, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов, а также проректор по инновационному развитию и международной деятельности Хабаровского краевого института переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования, лидер региональной "Точки кипения" Иван Джуляк.

В то же день состоялась серия образовательных мероприятий. Среди них были мастер-класс, посвященный практическим аспектам проектной деятельности, лекция о движении WorldSkills, дискуссионная площадка Клуба предпринимателей, на которой участникам дали пошаговую инструкцию, как открыть свой бизнес и другие.

Университетская "Точка кипения" открыла двери, в первую очередь, для студентов. Фото пресс-центра ТОГУ.

Университетская "Точка кипения" открыла двери, в первую очередь, для студентов. Фото пресс-центра ТОГУ.

В конце дня прошел телемост с университетами, на базе которых открылась «Точка кипения». В режиме онлайн руководители всех вузов-участников подписали официальное соглашение об открытии коворкинг-центров.

До конца года по всей стране будет открыто еще 50 «Точек кипения». Однако те, кто уже организовал «Точки», первыми получат предложение участвовать в 2019 году в региональной акселерационной программе НТИ ("Национальная технологическая инициатива" и смогут рассчитывать на компенсацию расходов при реализации проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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