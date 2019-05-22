2019-05-22T08:44:18+03:00
Общество

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет

Теперь это оружие украшает территорию колонии строгого режима [фото]
Борис КОКУРИН
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В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный минометВ Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный минометФото: Борис КОКУРИН
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И Царь-пушка, и легендарная «Катюша», и учебно-боевой истребитель Як-130 – это макеты, собранные заключенными колонии строгого режима №4 из оставшихся от работы в столярном и слесарном цехах материалов.

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

Имитации легендарных образцов вооружения выполнены так, что от оригинала не отличишь единственно размером они гораздо меньше. Последнее творение местных умельцев – современный истребитель сделан из дерева к Дню Победы.

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

- На создание макета Як-130 ушло около месяца, причем конструированием заключенные занимались в свободное от работы время, - рассказала Софья Ишутинова, начальник пресс-службы УФСИН России по Магаданской области. – Это инициатива самих осужденных, им захотелось сделать самолет к знаменательной дате, они попросили руководство помочь. Заместитель начальника колонии нашел картинку в интернете и распечатал. Вот собственно по этой фотографии и был собран макет. Сейчас он стоит на территории исправительного учреждения. Разумеется, что изделия полностью безопасны и использоваться не по назначению не могут.

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

В Магадане заключенные из подручных материалов собрали самолет, пушку и реактивный миномет. Фото: УФСИН России по Магаданской области

Рядом располагаются Царь-пушка, сделанная в прошлом году и реактивная система залпового огня «Катюша». Вот только увидеть их можно, лишь попав на особо-охраняемую территорию учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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