На что вы готовы пойти, чтобы доказать властям, что вы против планового отключения горячей воды, а уже тем более смещения сроков по ее включению? Можно писать жалобы, звонить в управляйки, но все мы знаем, что результат от этого не такой действенный, как хотелось бы. Другое дело, когда население решается на кардинальные меры. Например, как 30-летний житель Хабаровска.

Константин (имя изменено – прим.ред) – революционер, мириться с тем, что у него дома нет горячей воды, он не стал. Живет мужчина в Индустриальном районе, а коммунальные неудобства были связаны с тем, что ремонтники проводили работы по замене труб в районе Краснореченкой, 72.

В один из теплых майских дней хабаровчанин вышел из дома в халате и тапочках. Константин подошел к огромному котловану, огороженному из-за ремонтных работ, и остановился. Окружающие, вероятно, подумали – очередной городской сумасшедший и достали из карманов мобильные, чтобы снять все происходящее на камеру. Оказалось, все не зря. Представление было зрелищным. Мужчина снял халат и практически нырнул в глубокую лужу. Дождевая вода грязевого бассейна была теплой, поэтому хабаровчанин чувствовал себя вполне комфортно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/710507" frameborder="0"></iframe> Коммунальный перфоманс: хабаровчанин искупался в грязевом котловане в знак протеста отключению горячей воды.

- Смотри, смотри, что творит. Психопат,- говорит за кадром, вероятно приятель хабаровского пловца. - Глубоко, да? Как водичка?

Мужчина же продолжал плавать в природном бассейне, как ни в чем не бывало.

Накануне видео попало в сеть и молниеносно распространилось по пабликам. Вскоре даже появилась информация о том, что Константин имеет отношение к партии «Справедливая Россия». Однако эти сведения не подтвердились.

- Поступок этого гражданина вызывает уважение, но он не является активистом нашей партии. Я бы в такую воду не полез и не разрешил своим активистам подобного. Для привлечения внимания коммунальных и дорожных служб у партии есть более безопасные и, кстати, действенные инструменты, поэтому, если этот горожанин действительно обеспокоен проблемами несвоевременного ремонта городской инфраструктуры, а не просто так решил искупаться, то я буду рад видеть его в наших рядах, - обозначил Игорь Глухова, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Примечательно, но в день, когда Константин решился на такого рода коммунальный перфоманс, вода таки появилась в его доме. В администрации же Индустриального района комментировать случившееся отказались.