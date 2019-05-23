Хабаровские льготники могут остаться без социального проездного этим летом

Система автоматизированной электронной оплаты проезда действует в Хабаровске с 2018 года, сегодня практически во всех автобусах установлены терминалы, по которым можно «оплатить за проезд», приложив телефон, банковскую или специальную транспортную карту. Система отлажена и работает, путь не как швейцарский хронометр, но достаточно надежно. Именно в нее должен был интегрироваться новый оператор, выигравший конкурс на обслуживание, так называемых, социальных проездных.

Дело, казалось бы, пустяковое – предоставить специалистам хабаровской мэрии техническую документацию, содержащую в том числе и ключи шифрования. Необходимы они для того, чтобы во-первых, бесшовно и безболезненно войти в наработанный механизм электронной оплаты, во-вторых, предотвратить кражу персональных данных пассажира.

- Интеграция социальной транспортной карты с электронной транспортной системой Хабаровска и действующим оборудованием это одно из основных условий конкурса который выиграл оператор. Мы с апреля ведем переговоры с компанией - исполнителем контракта, пишем, просим предоставить технические особенности - как именно они собираются внедриться в существующую систему, - рассказывает Александр Андрюшин, заместитель мэра города Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. - Но, к сожалению, до настоящего времени так ничего и не получили.

Ответа от москвичей, а ООО «Новое Поколение» выигравшее конкурс базируется именно в столице России, хабаровская мэрия ждет уже второй месяц. 23 мая истекают все сроки определенные контрактом, а 1 июня, согласно тому же документу, социальная транспортная карта уже должна заработать в краевом центре.

Сколько времени потребуется на интеграцию даже технические специалисты отвечающие за запуск системы в Хабаровске сказать не могут, для того чтобы хотя бы примерно определиться с графиком запуска нужны те самые технические условия. По словам представителей оператора в Хабаровске есть большая вероятность не успеть к сроку.

Это в свою очередь означает, что контракт будет сорван и конкурс придется проводить вновь, а хабаровские льготники этим летом останутся без обещанного проездного.

Это, естественно, не единственные шероховатости возникшие во время запуска проекта. Например, до сих пор не урегулированы некоторые разногласия между минсоцзащиты края и перевозчиками.

- С 29 марта мы обсуждаем с министерством социальной защиты края соглашение которое они подписали с перевозчиками, - отмечает Елена Шадуя, исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска». До сегодняшнего дня наши замечания не учтены, подписи на документах не поставлены. А замечания очень существенны и будут влиять не только на тех людей, которые будут пользоваться социальным проездным, но и других пассажиров города.

Транспорт работает, что называется «с колес», его надо заправлять, ремонтировать, платить зарплату кондукторам, водителям и механикам. Нарушение в этом цикле могут вызвать остановку автобусного сообщения. В то же время сама социальная карта, в отличие от специальной транспортной, или банковской денег под собой не имеет. Сумма за проезд льготников будет перечислять предприятию постфактум, раз, или в лучшем случае два в месяц. В промежутке между выплатами они будут возить льготников не получая ни копейки. Есть маршруты, которые у такой категории пассажиров особенно популярны и как раз там, как ожидают в ассоциации, возникнут проблемы.

- Причем министерство социальной защиты не несет никаких обязательств в случае не оплаты, - делится опасениями Елена Шадуя. – А перевозчик если не сможет заправить автобус просто не сможет работать.

Есть претензии и к оператору, выигравшему конкурс. Автобусников не устраивает плата, которую тот берет за пользование его услугами и сроки, в которые надо ее внести. Суммы не маленькие – 2,9 процента со стоимости каждой поездки. Причем заплатить надо точно в определенный день, независимо от того получил перевозчик деньги или еще нет. Не заплатил – получи штраф. Соглашение тоже еще не подписано.

Впрочем, по данным нашего источника в мэрии города, большинство из этих вопросов будет урегулировано со дня на день. Главной же проблемой социального проездного остается нерасторопность москвичей, не торопящихся предоставить все необходимое техническим специалистам в Хабаровске.