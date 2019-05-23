В Хабаровском крае женщина убила любовницу, приревновав к парню

В Комсомольске-на-Амуре развернулась настоящая любовная драма, итогом которой стало убийство. Действующих лиц здесь трое, как в треугольнике: две девушки, которые, по словам соседей, состояли в отношениях, и приятель одной из них.

Заходя далеко, в самое начало истории, стоит вспомнить 2008 год. Тогда 20-летняя Ирина (имена всех героев изменены - прим. ред.) впервые загремела в тюрьму. За убийство. Детали событий тех лет следователи не разглашают. Осудили девушку на 10 лет. Родители решили, что дочь-убийца им не нужна. Отказались. В тюрьме навещала ее лишь подруга Оля. Уже потом Ирина призналась, что связывали их отнюдь не дружеские чувства. В тюрьме, судя по всему, комсомольчанка чувствовала себя неплохо - стояла практически во главе одной из тюремных каст.

Шли годы, срок заключения подходил к концу. Женщина ждала того самого дня «икс». Он настал в марте 2018 года. Однако, выйдя из тюрьмы, Ирина не встала на правильный путь. Родители все же приняли нерадивую дочь. Была на их содержании - на работу мужеподобную, грубую женщину в тюремных татуировках, да еще и с таким «резюме», брать никто не хотел. Все полгода, что комсомольчанка провела на свободе, она ничем не занималась, вела асоциальный образ жизни. Иногда нарушала закон. Послужной список у нее, кстати, довольно большой: угон, угроза убийством, убийство, оскорбление полицейского, умышленное уничтожение чужого имущества и кражи. Причем однажды она обворовала даже свою возлюбленную, стащила у девушки мобильный телефон. Работы нет, а, следовательно, и денег тоже. Потому и решилась обокрасть подругу. Та, кстати, не стала прощать избранницу, написала заявление в полицию. Ирину осудили за кражу. Приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Шли месяцы, она все никак не находила себе работу. Возможно, даже не искала. Пила. Как признаются родные, стала очень агрессивной. Но в августе2018-го решила исправиться. Не получилось. Примерно 25-го числа, пришла домой и попросила отвести ее в центр для людей с алкогольной зависимостью. Оттуда она сбежала спустя несколько дней и сразу же загремела в спецприемник за административное правонарушение. Вышла оттуда 28 августа. В тот день подруга позвала ее в гости. Та самая, что навещала в тюрьме.

Что именно происходило после того, как девушка переступила порог, история умалчивает. Доподлинно известно, что хозяйка дома была не одна, а с мужчиной. Он ушел практически сразу, как пришла комсомольчканка. Выпивали ли они до этого, беседовали или занимались чем-то другим – тайна покрытая мраком. Об этом знают лишь следователи, которые не хотят проливать свет на те события, и действующие лица трагедии. Сама Ирина уже потом призналась - приревновала.

- Когда гость ушел, между девушками вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемая семь раз ударила ножом подругу. Била в область живота. А потом ушла и сама. На тот момент хозяйка квартиры была еще жива, - рассказывает Алексей Крамар, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре.

Девушка притворилась мертвой, в надежде спастись. И у нее почти получилось. Когда любовница увидела, что ее жертва не двигается, то просто вышла из дома. Ольга же выждав немного времени из последних сил смогла доползти до подъезда, где постучалась к соседям, моля о помощи. Они вызвали скорую помощь. До больницы ее довезти успели. Боролись за жизнь пациентки больше двух недель. На 15 день она скончалась, но успела дать показания, назвав имя своей подруги. Ирину задержали сразу же, та даже не успела навестить подругу в больнице.

- Женщина во всем призналась. Не стала ничего отрицать. С таким послужным списком, ее отправили в СИЗО, где она ждала окончания расследования и судебного заседания, - уточнил Алексей Крамар.

За убийство любовницы женщину приговорили к 11 годам лишения свободы. Таким образом, после освобождения большая часть ее жизни будет проведена за решеткой.