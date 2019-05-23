Если лето, то в «Океане»!

Тёплое море, яркие события и незабываемые эмоции – Всероссийский детский центр «Океан» этим летом ждёт в гости более 6000 ребят в возрасте от 6 до 17 лет из 66 субъектов Российской Федерации и 24 стран мира.

Дружины

В Центре работают пять дружин. Две из них круглогодичные – «Бригантина» и «Парус», и три работают только в летний период – комплекс «Китёнок-Тигрёнок» и дружина «Океанская Эскадра». На каждой их них реализуются специализированные образовательные программы.

В Центре работают пять дружин. Две из них круглогодичные.

«Бригантина» и «Парус» являются мультипрограммными дружинами, имеющие оборудование, позволяющее проводить образовательные модули широкого профиля. Этим летом в данных дружинах пройдут следующие программы: «Город доброго времени», «Дети мира», «Шоу-мастер», «Фабрика добрых дел» и «Будь ярче – живи в чире!».

В этом году летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок» порадует океанцев новым форматом. У дружины «Тигрёнок» появится туристическая направленность. Для этого на её территории построен палаточный городок «Команда отважных». Свою смену ребята проживут как участники настоящей экспедиции.

«Китёнок» в 2019 году превратится в «АРТ-деревню». Школьники, интересующиеся современным искусством, погрузятся в атмосферу творчества и создадут собственные арт-объекты.

Дети очень любят центр за возможность развиваться по многим направлениям.

Благодаря подготовке к летнему сезону, которая включает в себя строительство столовой и ремонт во всех помещениях, в том числе санитарном блоке, пребывание ребят в летнем комплексе станет более комфортным.

Дружина «Океанская Эскадра» уже в третий раз соберёт ребят, влюблённых в солёные волны и свежий морской ветер. При поддержке курсантов ТОВВМУ им. адмирала С. О. Макарова школьники получат основы морской подготовки выйдут в море под парусами.

Активности

Лето – период активного отдыха, поэтому «Океан» превращается в площадку, где ребёнок пробует себя в покорении вершин верёвочного парка, в роли SUP-сёрфера, водителя квадроцикла и автомобиля, в создании 3D-моделей, программировании робота и в игре лазертаг. Ежедневно ребята участвуют в музыкальных и танцевальных мероприятиях, мастер-классах от профессионалов своего дела. Каждый ребёнок сможет прикоснуться к таким профессиям, как визажист, парикмахер, кулинар, фотограф, видеооператор, монтажёр, педагог, SMM-специалист, массажист, художник, дизайнер. Ребята принимают участие в жизни дружин, становясь членами органов самоуправления. Океанцы могут проявить таланты, выступив на конкурсе «Океанская жемчужина», и организаторские способности, разработав дружинные и отрядные мероприятия.

Большое внимание в «Океане» уделяется активности ребят. Скучно не бывает

Спорт

Большое внимание в «Океане» уделяется физической активности ребят. На территории Центра размещены бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый дворец и дворец спорта, открытые площадки с уличными тренажёрами, а также площадка воркаут. Ежедневно в плане дня заложено время для спорта, купания в море и прогулок.

«Океан» превращается в площадку, где ребёнок пробует себя в покорении вершин верёвочного парка

Наш трудовой коллектив

Трудовой коллектив Центра насчитывает более 1200 человек. Ежедневно работа каждого сотрудника направлена на то, чтобы сделать отдых детей незабываемым, комфортным и безопасным. «Океан» с гордостью несёт звание центра дополнительного образования Всероссийского масштаба. Этот статус подтверждается высоким уровнем квалификации педагогических кадров: педагогов дополнительного образования, классической школы и, конечно, вожатского отряда «Исток», члены которого проходят несколько ступеней отбора, три месяца обучения и практики под руководством опытных наставников.

На территории центра занятие по душе найдет себе каждый

Питание

Во Всероссийском детском центре «Океан» пятиразовое питание, включающее в себя завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Меню разработано специалистами Московского института питания, с учётом потребностей детского организма. Для удобства на портале Центра www.okean.org в разделе «Родителям» размещается еженедельное меню и распорядок дня каждой дружины. Всероссийский детский центр – открытое пространство и нам очень важно, чтобы родители знали, чем занят их ребёнок и что он сегодня поел.

Безопасность

Как и всегда, приоритетом детского отдыха остаётся безопасность. Центр обеспечивает комплексную охрану жизни и здоровья детей. На территории размещено более 300 видеокамер, находящихся под постоянным контролем службы безопасности. В «Океане» во всех дружинах расположены медицинские пункты, также на базе Центра существует специализированный стационарный медицинский блок. Количество медицинских сотрудников Центра соответствует уровню клиники. На каждом мероприятии обязательно присутствие медицинского работника.

«Системы противопожарной охраны в преддверии лета прошли очередную проверку и полностью отвечают современным требованиям безопасности», – рассказывает директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский.

Центр открывает море возможностей для каждого ребёнка. «Океан» – это пространство открытий, место встречи друзей и профессионального самоопределения.

Всю дополнительную информацию о Центре вы можете узнать на официальном портале www.okean.org.

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