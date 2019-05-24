«Она была на последнем издыхании»: в Биробиджане спасатель вытащил собаку из ямы с битумом

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Для спасателей Биробиджана вызов на промзону рядом с улицей Советской привычное дело. Как правило, причина одна – кто-то застрял в коллекторе с битумом. Огромную яму, заполненную горной смолой, оставили после себя дорожные строители много лет назад. Когда-то на этом месте располагалась их база, где они хранили битум в специальных колодцах. Предприятие распалось, после развала СССР, но убирать коллекторы никто не стал. В итоге все превратилось в «минное поле».

Накануне в битумной яме застряла дворняжка. Поначалу животное жалобно скулило, выло и лаяло. Гражданским помогать зверю было опасно. Вызвали специалистов.

Из черной жижи торчал лишь нос дворняжкиФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Когда мы приехали, у пса один лишь нос торчал. За считанные секунды собака бы полностью оказался в этой жиже. Она была на последнем издыхании, - вспоминает Евгений Подшивалов, спасатель МЧС России по ЕАО. - Еще по пути к месту, мы с напарниками договорились, кто и чем будет заниматься, проработали стратегию спасения. Я вытаскивал дворнягу.

Спасение собаки из битумной ямы в Биробиджане.

Осложняло спасательную операцию не только ограниченное время, но и подходом к дворняге. Кругом битум, в который могли провалиться и сами спасающие. Действовать нужно было быстро и решительно. Ошибка могла стоить жизни животного.

- Мы сразу начали осматривать местность в поисках чего-нибудь, что можно было положить на лужу, чтобы не увязнуть самим. Нашли какой-то паллет. На него и встали, после чего стали вытаскивать собаку, - рассказывает Евгений. - Я ее за холку пытался схватить, но собака укусить пыталась, извивалась. Хорошо, что не цапнула. Больно ей было. Битум пропитал шерсть, тянулся как резина вместе с кожей и мехом животного.

В итоге в ход пошли самодельные спецсредства. Палкой с петлей на конце спасатели подцепили собаку под лапы. Дворняга уже не проявляла агрессии и не сопротивлялась. Смиренно ждала пока ее спасут. Либо силы были на исходе, либо поняла, что зла ей не желают. Но, тем не менее, вытаскивать ее на поверхность было сложно. Спасатели говорят, что весила дворняга около 30 килограммов. Еще и битум отпускать не хотел.

К счастью, завершилась операция по вызволению пса успешно. Животное положили на тент и отнесли в машину, чтобы отвезти к зоозащитникам, которые согласились принять бездомного четвероного.

В приют для животных спасатели привезли черный комок покрытый застывшим битумомФото: ГУ МЧС России по ЕАО

ЧЕРНАЯ ИЛИ СЕРАЯ?

В приют для животных спасатели привезли черный комок покрытый застывшим битумом. Картина была не для слабонервных. Чего только стоило активистам отодрать животное от тента. Но собака не скулила, она вообще не двигалась.

Когда стала виднеться шерсть, зоозащитники поняли – перед ними девочкаФото: Предоставлено героем публикации

- Когда ее привезли, мы поняли, что собака жива лишь потому, что та иногда открывала рот. Вся шерсть пропиталась битумом, не было видно и глаз, она даже шевелиться не могла. Было жутко, - рассказывает Ольга Батенкова, председатель общественной организация ЕАО «Общество защиты животных "Добрые руки"».

Активисты тут же побежали в магазин, чтобы купить растительное масло, которым можно отмыть химию. Им буквально залили пса, положив собаку в ванну, и стали ждать пока битум начнет растворятся. Потом в дело пошло средства для мытья посуды, чтобы смыть и масло, и остатки едкой жижи. Намывали дворнягу три часа. Потом еще три часа, но уже на следующий день, чтобы не травмировать психику животного еще сильнее. Собака и без того боялась людей и почти ничего не ела.

Когда стала виднеться шерсть, зоозащитники поняли – перед ними девочка с благородным серым окрасом. Даже имя и фамилию ей придумали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/710828" frameborder="0"></iframe> Намывали дворнягу два дня.

- Она на колли похожа, а с этой породой ассоциируется имя Шелли. Так ее и назвали Шелли Битумская, - смеясь, говорит Ольга. – Хотя на самом деле девочка беспородная. Ей около одного года, совсем еще молоденькая. Надеемся найти ей любящих хозяев.

Евгений, спасший дворнягу, признается, что и сам бы рад забрать Шелли домой, но жилищные условия не позволят. Хотя собак любит с детства. Кстати, вес собаки отнюдь не 30 килограммов, а около десяти. Оставшиеся 20 были налипшим битумом.

Евгений, спасший дворнягу, признается, что и сам бы рад забрать Шелли домойФото: ГУ МЧС России по ЕАО

ЖИЗНЬ СПАСЕНА, НО УГРОЗА НЕ МИНОВАЛА

Сейчас здоровью Шелли ничего не угрожает. Однако местные жители все равно беспокоятся. Ведь в следующий раз угодить в битумную ловушку могут и люди, которые периодически ходят той дорогой. Так они сокращают путь с кладбища в город или на остановку. Не зная, где находится «ловушка» в нее легко можно угодить.

- Несколько месяцев назад в битумную яму угодила пенсионерка. Пока мы ехали, она по пояс увязла в трясине. Выбраться самой у нее бы не вышло. Несколькими годами ранее в такой же ситуации оказался взрослый мужчина, у того тоже не было шансов на самостоятельное спасение. Глубина этих коллекторов около пяти метров, - уточнил Евгений.

Местные жители после истории со старушкой опасаются, что, если угодить туда ночью, то можно и бесследно исчезнуть. Даже строят предположения, что на дне могут оказаться останки животных и людей.