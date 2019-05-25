«Сравнение с Linkin Park для нас комплимент»: хабаровская группа TRITIA на финишной прямой рассказала об участии в проекте «ПЕСНИ»

ПОДДЕРЖКА ЗА 6 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Уже несколько недель вся страна пристально следит за одним из самых популярных музыкальных телепроектов – «ПЕСНИ» на ТНТ. Молодые исполнители со всей России приехали в Москву, чтобы показать экспертному жюри свои авторские песни. Разумеется, большинство из них выступали с уверенным материалом, который, как сейчас говорят, в тренде. Но вот хабаровская группа TRITIA, буквально ворвавшись в проект, будто решила играть по своим правилам, разрушая все привычные рамки шоу. Парни пришли на телевидение не для того, чтобы петь попсу или читать рэп. Они здесь, чтобы взрывать зал современным роком.

Группа состоит из трех человек: вокалист Вячеслав, гитарист Иван и барабанщик Кирилл. Парни из Хабаровска с первого выпуска проекта показали, что у Дальнего Востока свой музыкальный вкус, который может составить конкуренцию модным московским исполнителям. Первое выступление сразу обеспечило ребятам лидирующие позиции и хабаровчане вырвались вперед, заполучив место в творческом объединении Басты «Газгольдер». Даже сейчас, когда судьбу участников решает зрительское голосование, группе TRITIA не о чем волноваться. Слушатели их оценивают по достоинству и выделяют ребят среди других музыкантов. Все это ради главного приза: подписанного контракта и пяти миллионов рублей. Очевидно, что весь Дальний Восток свой голос отдает землякам, поэтому шансов победить у них более, чем достаточно.

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

«Комсомольская правда» в Хабаровске решила выяснить, с чего вообще началась карьера музыкантов и как они объединились в группу. Оказалось, что Вячеслав, Кирилл и Иван не только участники коллектива и творческие личности. В обычной жизни они все были связаны с другими профессиями. Видеосъемка, монтаж, графика и дизайн – некоторые даже до сих пор зарабатывают этим на жизнь.

- Датой основания группы мы считаем 26 января 2014 года, потому что тогда вышел наш первый сингл. История даже скорее не про создание нашей группы, а про нашу жизнь, потому что с того момента мы много прошли, и вот мы здесь, – рассказывает «КП»-Хабаровск» группа TRITIA.

Очевидно, что когда речь идет о начале музыкальной карьеры, не обойтись и без культовых людей, которые, так или иначе, повлияли на артистов. В детстве это были кумиры, сейчас эти люди стали исполнителями, творчество которых заслуживает уважения и вдохновляет их на создание новых треков.

- Безусловно, Александр Маршал, - шутят ребята. – Конечно, для себя мы выделяем Limp Bizkit, Nickelback , Linkin Park , Green Day, Thirty Seconds to Mars. По большей части они наши кумиры и до сих пор.

ПАСТОР В РОЛИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Разумеется, за пять лет жизни группа успела стать популярной в родном Хабаровске. Ребята вспоминают о том, что дома они часто играли в клубах, барах, у них даже был концерт, который собрал больше 500 слушателей. Это по меркам Хабаровска – успех. TRITIA даже успела записать свой альбом, который при желании можно найти и в открытых источниках. Удивительно, что одного из участников коллектива на инструменте учил играть духовный наставник – священник.

- На гитаре меня научил играть Пастор Евангельской церкви, поэтому я самоучка. Дяде Степе привет, – делится своими воспоминаниями гитарист Иван. – Он научил меня аккордам, а дальше понеслось.

Все музыканты признаются, что первый сезон проекта никто из них не смотрел, но с самыми яркими выступлениями исполнителей так или иначе знакомы, поэтому знали, на что идут.

Музыканты TRITIA взорвали первый эфир своим сольным хитом. Сами признаются, что выбрали ее неспроста. Считают эту песню самой сильной в их альбоме. Самая она сильная или нет – решать слушателям, но она свое сделала и произвела фурор. Несмотря на то, что парней забрал к себе в команду Баста, Тимати тоже оценил хабаровчан по достоинству. Как ни парадоксально, рокеры никогда не были фанатами продюсеров.

- Мы слышали, конечно, самые популярные песни Тимати и Басты, но мы не фанатели от этих хитов. Ну если только песни Ноганно. Крутой был альбом у Басты и Гуфа. Баста был интересен как артист. Если вспомнить песню «Моя игра» – хит. Во дворе все включали. Нам тогда было лет 12-15. Вокруг этой песни собирались все ребята.

«СРАВНЕНИЕ С LINKIN PARK ДЛЯ НАС КОМПЛИМЕНТ»

Многие могли подумать, смотря на проект с экрана телевизора, что вероятнее всего участники группы TRITIA чувствуют себя дискомфортно, исполняя песни жанра, так скажем, не форматного для этого телешоу, однако это оказалось не так.

- Мы себя, и правда, чувствовали белыми воронами, но не в плане стиля музыки. Мы одни из самых старых участников проекта. Еще на кастинге было очень много детей, который бегают, орут, скачут, – говорят хабаровчане. –Нам не хотелось участвовать в том, как все поют по кругу одну и ту же песню Басты. А в музыкальном плане мы себя чувствуем уверенно.

Разумеется, что все зрители, да и сами продюсеры проекта заметили схожесть в расщеплении голоса Вячеслава с голосом вокалиста легендарной группы Linkin Park. Однако парней это нисколько не смущает.

- То, что нас сравнивают с ними – это комплимент. Это отличная группа, мы их любим и слушаем. Поэтому нам приятно, – сказали участники группы.

Возможно, если хабаровчане выиграют шоу и подпишут контракт с творческим объединением «Газгольдер», вся страна узнает парней не только как русских Linkin Park, а как группу TRITIA. Группу, изменившую тенденцию современного шоубиза.