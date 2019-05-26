2019-05-26T03:52:52+03:00
Происшествия

На малых реках Хабаровского края начались дождевые паводки, они грозят подтоплением низин

Вода может прийти в сельские дома и огороды, расположенные вблизи рек в четырех районах
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
В Хабаровском крае после циклона жителям может досадить не большой Амур, а малые реки регионаВ Хабаровском крае после циклона жителям может досадить не большой Амур, а малые реки региона
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае после прошедшего циклона начался дождевой паводок. Уровень воды в больших и малых реках региона растут, возможны подтопления на низинных территориях населенных пунктов рядом с малыми реками.

- По данным Дальневосточного управления гидрометеослужбы, интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются на Амуре, Уссури, Амгунь, реки в берегах. Затоплены поймы рек Хор, Тунгуска, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен, Мая на глубину от 20 сантиметров до 1,6 метра, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда у села Удское проходит паводок с затоплением низкой поймы, без угрозы хозяйственным объектам

В Хабаровском районе на реках Кур, Тунгуска продолжаются подъемы воды. По прогнозам гидрологов, 26-27 мая ожидается подъем воды на реке Кур у села Новокуровка с достижением уровней 600-630 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 650), к 28-29 мая на реке Тунгуска у села Архангеловка уровень воды может достигнуть 830-880 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 1000).

В Нанайском районе пойма реки Манома у одноименного села затоплена на глубину 0,9 метра, при дополнительном подъеме уровня воды 26 мая на 20-40 сантиметров имеется вероятность подтопления низких мест села.

В районе имени Полины Осипенко гребень паводка на река Амгунь проходит у села Каменка, у села имени Полины Осипенко 26-27 мая ожидаются уровни воды 850-880 сантиметров (отметка неблагоприятного явления 900), при этом возможно подтопление низких мест села, не защищенных дамбой.

- Накануне уровень воды на ранее подтопленных двух участках автодороги сообщением Лидога – Верхняя Манома упал. Дороги в проезжем состоянии, - добавили в спасательном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Хабаровском крае начала меняться: с ясной - на пасмурную и дождливую
В Хабаровске запустили «цифровых» воздушных змеев
Корабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для Сахалина
В Хабаровском крае судебные приставы заставили поставить школу видеокамеры
В Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомого
Кадеты МЧС в Хабаровске простились со школой и знаменем
Погода в Хабаровске на 25 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь
Воры в Хабаровске не догадывались, что их снимает скрытая камера
Аисты атаковали Хабаровский край
Неправильной едой кормили школьников в Хабаровском крае
Нефть «отравила» реку Амур возле турбазы в Хабаровске
В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»
За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым
Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине
Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае
Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона