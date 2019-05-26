2019-05-26T08:07:22+03:00
Политика

Сергей Луговской ушел из лидеров "Единой России" в Хабаровском крае и снялся с праймериз

По словам председателя краевого парламента, он освободил место "политикам новой формации"
Виктор ОРАТАЙ
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Лидер единороссов Хабаровского края Сергей Луговской отказался от борьбы за мандаты и ушел с партийного поста. Фото пресс-службы ХРО "Единая Россия".Лидер единороссов Хабаровского края Сергей Луговской отказался от борьбы за мандаты и ушел с партийного поста. Фото пресс-службы ХРО "Единая Россия".
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Секретарь Хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Луговской объявил о уходе со своего партийного поста и снял кандидатуру с предварительного голосования партии, которое проходит сегодня в Хабаровске.

В отделении партии такое решение объяснили "обеспечением политической стабильности на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края". Напомним, что Сергей Луговской возглавляет региональный парламент в качестве председателя и планировал выдвигаться в него по Центральному району Хабаровске снова.

- Я принял решение о сложении с себя полномочий секретаря Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме этого, я снимаю свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании. Это взвешенный и обдуманный шаг, который обусловлен рядом причин, – сообщил Сергей Луговской.

По словам спикера краевой думы, принятое им решение направлено "на консолидацию всех здравых сил для обеспечения стабильности на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края в условиях новой политической реальности".

- Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен. Ведь именно от результатов этих выборов будет зависеть дальнейший путь развития нашего региона и его будущее, – добавил секретарь ХРО ЕР.

Он отметил, что для него никогда не было самоцелью занимать какую-либо должность, исходя из личных амбиций. Источники, близкие к лидеру хабаровских единороссов по его деятельности в краевой думе, рассказали "КП-Хабаровск", что это давно принятое решение и добавить к словам Сергея Луговского им нечего.

26 мая в Хабаровском крае проходит предварительного голосование, так называемые праймериз партии "Единая Россия", организацией которых занималось созданное в апреле неформальное движение "Время Перемен". Наблюдатели и эксперты сразу же назвали его появление в партии расколом.

На праймериз под руководством "Времени перемен" в регионе работает 142 участка по краю.

- Мы одни из первых по РФ открыли предварительное голосование, когда жители Хабаровского края, жители России могут определиться с теми кандидатами, которые пойдут в дальнейший список кандидатов на голосование. Открылись 142 счетных участка: 35 - в Хабаровске, 27 - в Комсомольске-на-Амуре, остальные - по всему краю, - сказал председатель регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии в Хабаровском крае, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, один из инициаторов "Времени перемен".

- Основная задача для нас, чтобы все прошло честно, легитимно и прозрачно, - добавил он.

По его словам, распечатано более 150 тысяч бюллетеней. На участках работают более 220 народных наблюдателей, которые контролируют ход голосования, на некоторых присутствуют наблюдатели и от других партий.

Голосование проходит по рейтинговой системе, из списка в бюллетене можно будет выбрать одного или нескольких участников предварительного голосования. Всего на праймериз под "маркой" "Времени перемен" в Хабаровском крае выдвинулось свыше 280 участников, из числа которых определят кандидатов на выборы в Законодательную думу Хабаровского края, гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, на выборы главы Комсомольска-на-Амуре, которые пройдут в сентябре.

Кандидата на выдвижение в депутаты Госдумы по Комсомольскому избирательной округу (мандат депутата ранее принадлежал экс-депутату Госдумы, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу) среди тех, кого определят сегодня на выдвижение нет. По нему решение будут принимать в генеральном совете партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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