Труд облагораживает: выясняем, как преступники Хабаровска меняют неотбытый срок за решеткой на работу и новую жизнь

УК ДАЕТ ВТОРОЙ ШАНС

Имеют ли право осужденные на новую жизнь? Однозначного ответа здесь не может быть, потому что вопрос довольно резонансный. Но вот то, что каждый преступник имеет право воспользоваться 80 статьей Уголовного кодекса - это абсолютно точно.

Статья гласит о том, что каждый заключенный имеет право на замену неотбытой части приговора на более мягкий вид наказания. Окончательный вердикт судьбе человека выносит также судья. При решении учитывается поведение осужденного, его отношении к учебе и труду. Важно также и то, возместил ли заключенный причиненный ущерб и загладил ли другим способом свою вину.

80 статьей уголовного кодекса гласит о том, что каждый заключенный имеет право на замену неотбытой части приговора на более мягкий вид наказания.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Для того, чтобы претендовать на такую благодать от УК, преступникам, которых осудили за совершение тяжких преступлений, нужно отсидеть не меньше половины срока. За совершение преступлений небольшой и средней степеней тяжести – не меньше одной трети. По особо тяжким – не меньше двух третей срока. Если все условия выполнены, то у преступника есть шанс.

В частности, это касается не только замены вида режима колонии, но и более кардинальных перемен. Например, таких, как освобождение из мест лишения свободы. В таком случае они не просто выходят из тюрьмы, но и обретают работу, притом обязательную.

Чтобы все освобожденные четко выходили на работу и отрабатывали дни, назначенные судом, контроль осуществляют сотрудники регионального УФСИН.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Такие случаи есть и в Хабаровске. Чтобы все освобожденные добросовестно выходили на работу и отрабатывали дни, назначенные судом, контроль осуществляют сотрудники регионального УФСИН.

Список мест для трудоустройства таких граждан утверждает администрация Хабаровска.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль над исполнением приговоров в отношении многих категорий: это и условно осужденные, и полное осуждение, и ограничение свободы, и обязательные, исправительные работы. Основная масса состоит на учете как условно осужденные, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Леонова, начальник отдела ФКУ УИИ Хабаровска. - Наименьшая категория - это обязательные и исправительные работы. Последние отбывают наказание в организациях из утвержденного администрацией списка. Занимаются они общественно полезным трудом бесплатно в свободное от постоянного места работы время, но не менее 12 часов в неделю.

По словам галины Леоновой, занимаются они общественно полезным трудом бесплатно, в свободное от постоянного места работы время, но не менее 12 часов в неделю.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В списке мест для трудоустройства не так много. Это и понятно, ведь тут нужно не только утверждение администрации, но и согласие работодателя. Грезить надеждами, что после замены неотбытой части наказания вы пойдете на руководящие должности или сядете в кресло начальника, и вам будут подносить кофе, конечно, не стоит. Да и в офис вас не посадят, придется работать не головой, а руками.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Небольшое кирпичное здание. Здесь находится предприятие, предоставляющее населению жилищно-коммунальные услуги.

Здесь находится предприятие, предоставляющее населению жилищно-коммунальные услуги.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Работают здесь порядка 40 человек. В основном, это слесари и плотники. Внешне ничем никто из них не примечателен, но прошлое у каждого свое. Кто-то пришел сюда и намеренно устроился на работу, кого-то так наказали за административное правонарушение, кто-то должник по алиментам, а кому-то все-таки удалось поменять неотбытый срок и заполучить место на этом предприятии .

Работают здесь порядка 40 человек. В основном это слесари и плотники.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Периодически каждого должника по алиментам и когда-то осужденного навещают сотрудники УФСИН.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Меня осудили за разбой. За решеткой я провел два года и воспользовался правом на замену неотбытой части наказания, - рассказывает 38-летний Алексей (имя изменено – прим.ред.). – Теперь, вот, здесь работаю. Устроился сюда недели две назад, даже заплату еще не получал. У меня есть жена и ребенок, ради них приходится. Должности у меня как таковой нет, я тут «принеси-подай». Иначе говоря, разнорабочий.

Удивительно, но Алексей оказался из разряда тех людей, которые не особо стремятся встать на путь исправления.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Удивительно, но Алексей оказался из разряда тех людей, которые не особо стремятся встать на путь исправления. Должность разнорабочего – не предел его мечтаний, а вот сидеть на шее государства в колонии и жить за счет чужих налогов – другое дело. Свобода оказалась слишком тяжелым испытанием. Теперь решетка для него - обстановка не столь удручающая, как работа.

Должность разнорабочего – не предел его мечтаний, а вот сидеть на шее государства в колонии и жить за счет чужих налогов – другое дело.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Тенденция говорит о том, что с каждым годом людей, которые приходят к нам на обязательные работы, все больше и больше, - отмечает Лариса, мастер по жилищно-коммунальной службе. - Кто-то из них относится к своим обязанностям ответственно, есть, разумеется, и тунеядцы. В основном, это должники по алиментам и те, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Тенденция говорит о том, что с каждым годом людей, которые приходят на обязательные работы, все больше и больше.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

По статистике все те осужденные, поменявшие неотбытый срок, должники по алиментам и другие нарушители после отработанных часов снова нарушают закон. Лишь единицы воспринимают трудоустройство как вид исправления и, действительно, начинают новую жизнь. Жизнь, в которой статьи УК – не пустые слова. А одна их них – шанс избавиться от криминального налета раз и навсегда.